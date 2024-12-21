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卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元
拜登政府卸任倒數，於美東時間20日晚間接連公布一筆軍援和兩筆軍售；將援助台灣價值5億7130萬美元的防衛物資，並售台MK75型76公厘快砲砲座及指管通訊電腦現代化系統，軍售案總額約2.95億美元。
白宮宣布，美國總統拜登動用總統提撥授權（PDA）援助台灣價值5億7130萬美元的防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，來援助台灣。這是拜登政府第三度透過PDA軍援台灣，前一次為今年9月，當時軍援規模為5.67億美元。
此外，美國國防安全合作署（DSCA）宣布售台3000萬美元的76快砲座零附件，以及價值2.65億美元的戰術數據鏈路系統（Link-16）升級案。
這兩筆軍售案，均屬作業維持項目。
DSCA透過新聞稿表示，美方決定售台16組MK75型76公厘快砲砲座及相關設備，這些設備可安裝在不同的船艦上，發揮海上或對空防禦；這項擬議的軍售將強化台灣面對現行與未來的威脅。
此外，這項軍事案將購自美軍庫存，並檢修至美國海岸防衛隊可用標準。
針對Link-16終端機升級案，DSCA表示，此項軍售將強化台灣在指揮、控制、通信及電腦（C4）的通訊網絡安全，且這項軍售案不會改變地區的軍事平衡。
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