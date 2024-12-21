美方宣布5.7億美元軍援台灣及2項軍售 國防部表示感謝

美國白宮在美東時間公布，美國總統拜登運用總統提用權（PDA）宣布提供台灣5.713億美元的軍事援助，同時，美國國防部安全合作署（DSCA）也宣布就軍售國軍「76快砲座零附件」及「Link-16終端機升級」案進行知會國會程序，可望在1個月後正式生效。國防部感謝美方對台灣堅定的安全承諾。

針對拜登總統宣布提供5.713億美元軍事援助 ，國防部表示，「總統提用權」（PDA）是對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具。台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海的和平穩定與現狀。有關援助內容，基於台美默契不予評論。

國防部表示，「Link-16終端機升級」案，總額2億6500萬美元，是美方提供我國軍「戰術數據鏈路系統（Link-16）」升級所需終端機及系統整合所需技術服務，目的在滿足國軍聯戰指管系統升級需求。

另一方面，「76快砲座零附件」軍售案，作業維持費總額3000萬美元，國防部指出，美方本次供售76快砲座、運輸外箱、維修後勤支援等項目，除有助於我應對中共軍事威脅；亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶能力。

國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器裝備，協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

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