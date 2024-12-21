中共14機艦台海周邊活動 無人機進入台灣東南空域

台電兩年前拋出四接東移方案，改蓋在基隆港港嘴後，爭議越演越烈；前基隆市長林右昌視「軍港西遷」為基隆港第三次再生，如今西遷，計畫趕不上變化，新威海營區距離四接更近了，只有1.4公里；台灣所有戰爭幾乎都是從基隆先打，國防部對這個「新」鄰居沒意見？還是也被下封口令？

2024-12-21 11:41