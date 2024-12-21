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中共14機艦台海周邊活動 無人機進入台灣東南空域

中央社／ 台北21日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機9架次，其中6架次逾越海峽中線及進入北部、西南及東南空域，偵獲共艦5艘，總計中共14機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨晚公布，20日晚間11時12分，中共於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部，朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時7分至下午4時58分，在台灣海峽中線空域偵獲中共6架次主戰機，其中3架次逾越海峽中線。國軍另於昨天晚間7時9分至晚間7時42分偵獲中共1架次輔戰機逾越海峽中線延伸線，進入西南空域。

國軍於昨天上午9時45分至上午9時49分在台灣北部空域偵獲中共1架次主戰機；另於昨天上午6時至晚間7時3分，於台灣海峽空域偵獲中共1架無人機逾越海峽中線並飛行至台灣西南及東南空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 海峽中線 解放軍

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