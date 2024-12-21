國防部：中共20日發射運載火箭 經台灣ADIZ無危害

中央社／ 台北21日電

國防部昨天表示，20日晚間11時12分，中共於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部，朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

國防部指出，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

針對中共發射運載火箭搭載衛星發射任務，國防部於19日時已預告此次發射，指出20日將於西昌衛星發射中心朝西太平洋發射運載火箭，並經過台灣防空識別區（ADIZ）。

國防部 火箭 衛星

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