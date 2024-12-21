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陸軍神龍小組 屏東演練空中疊傘

聯合報／ 記者李人岳
記者黃義書／攝影
記者黃義書／攝影

陸軍「神龍小組」昨在屏東潮州空降場演練高空定點跳傘、空中接力及疊傘等高難度科目。參與演練的「高空滲透跳傘儲訓隊」學員表示，想要成為「神龍小組」的一員，最少必須完成四十次跳傘。

屏東 跳傘

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