川普將重返白宮之際 外媒分析：台對美軍購向新政府釋政治善意

華爾街日報20日報導，台灣本周為首批先進的美製坦克M1A2T抵台喝采，它們被形容為「地表最強戰車」。但這其實是台灣在5年前的2019年6月，即川普第1個總統任期時所下的訂單。

按最初計畫，國軍原本應在前年接收首批M1A2T。如今在美國總統當選人川普即將重返白宮之際，西方國家與台灣的國防分析家表示，美方積壓的對台軍售訂單，包含F-16V戰機和拖式反裝甲飛彈，可能在某種程度上交付台灣。

據華府智庫卡托研究所分析師葛梅茲的估算，台北已付款、但美方尚未交付的武器系統總值，今年一度超過200億美元，但此一數字應會開始下降。在M1A2T本周抵台前，美製多管火箭系統海馬士11月運交台灣，已讓葛梅茲對美方尚未交付台灣的武器訂單總值預估，在11月時降至191.7億美元。

葛梅茲說，自現在至後年底，「我們將進入1個窗口期」，這段期間若沒有進一步延誤，接下來幾年將完成一連串大型軍售。

在交付延遲後，今年底前預計將有一批新式的拖2B反裝甲飛彈運抵台灣。國軍認為這些交貨延遲在一定程度上是美國國防工業面臨壓力所致。台灣空軍也表示，對最晚於2026年接收F-16V持樂觀態度。

拖2B的出售交易是美方2015年批准，距今已約10年，時任總統是歐巴馬。

一位五角大廈發言人說，該部正與承包商密切合作擴大產能，以加快交付台灣武器。該發言人對華爾街日報說，「台灣被列為盡量優先的位置」。他並強調並非只有台灣面臨交付延期的問題，這是全球性挑戰。

儘管川普新政府將對台灣採取何種立場尚不清楚。但部分台灣分析家認為，川普已挑選傳統上沃茲和魯比歐等對北京持懷疑態度的共和黨人士，這為台灣提供1個取得其長期尋求的武器良機。

葛梅茲提到，不管台灣決定大手筆購買什麼武器，任何新訂單均會使積壓的訂單數量大幅增加，回到此前的水準。而且交付也需要很長時間，「問題是台灣是在（向美方）購買政治善意？還是在購買能快速交付的有用軍事能力？」

分析家指出，以M1A2T為例是兩者兼有，這向川普新政府發出明確訊息，即台灣願斥資加強防禦，同時也強化自身能力，以因應共軍可能侵台。

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