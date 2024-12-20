海鯤號潛艦潛水鏡裝好了今浮移至乾塢 台船透露下一步

立院外交國防委員會通過海鯤號潛艦5億8495萬元預算，前提是展開海測後始可動支；預算一過，今天上午8時許海鯤艦即從台船高雄碼頭移泊至大塢；台船表示，今執行水線下測試調整項目及最終傾測試驗等作業，確認一切安全無虞即可海測。

國造潛艦計畫原型艦海鯤號的建造預算明年編列5億8495萬，不過在野黨立委質疑，海鯤艦測試、修改，還有風險，國民黨軍系立委陳永康提案凍結全數預算，待海鯤艦實際駛離高雄港並開始海上測試後始得動支。

立院甫通過海鯤號潛艦有但書的建造預算，今天一早建造海鯤潛艦的台船似乎動了起來，記者直擊，高雄91號碼頭上午7、8點可見頭戴工作安全帽的台船10餘名員工在碼頭來回走動，還有4名工人站在海鯤潛艦上方交頭接耳，隨後指揮站在甲板上的工人拉起繩索。

現場工程人員隨後將海鯤潛艦用拖船從台船碼頭移泊到大塢，並停靠在最內側的位置避免曝光，移泊的過程中，海鯤潛艦露出清楚的上層帆罩，也可見到包括潛望鏡等設備已安裝完畢。

掌握內線消息的軍事迷一早在碼頭對岸守候，捕捉海鯤潛艦進大塢的難得畫面，警方也派員到場維安，移泊過程平靜，未發生任何意外。

對於海鯤潛艦移泊到大塢內進行排水，疑為了海測做各項準備測試；海軍司令部表示，此部分由台船統一說明，海軍對此沒有回應。

台船下午發新聞稿表示，潛艦國造原型艦海鯤軍艦完成泊港之「軸系校中作業」，今天海鯤軍艦由測試碼頭浮移至乾塢，執行水線下測試調整項目及最終傾測試驗等作業。

台船強調，未來海鯤軍艦將持續完成各項測試工作，確認一切安全無疑慮下，再穩健地進入海上測試（SAT） 階段；透過逐項完成驗測，達成交艦目標，強化國防自主能量。 今天上午8時許海鯤號潛艦從台船高雄碼頭移泊至大塢；台船表示，今執行水線下測試調整項目及最終傾測試驗等作業，確認一切安全無虞即可海測。圖／台船提供 國造海鯤潛艦今天上午由工程人員以拖船從台船碼頭移泊到大塢，過程中，露出清楚的上層帆罩，也可見到包括潛望鏡等設備都已經安裝完畢。記者劉學聖／攝影 建造海鯤潛艦所在的91號碼頭今天上午近8點出現不少工程人員，隨後海鯤潛艦由工作船拖進大塢，為海測提前做各項測試。記者劉學聖／攝影

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