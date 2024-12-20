學者：共軍遠程後勤保障不足 第一島鏈外投射力有限

美國國防部18日公布2024年中國軍力報告，國防院學者歐錫富今天分析，報告認為共軍因遠程後勤保障能力不足，導致第一島鏈外聯合作戰與力量投射能力有限，倘若共軍在第一島鏈外足以抗擊外軍，其攻台可能性大增。

美國國防部於美東時間18日公布2024年中國軍力報告，全稱為「中華人民共和國軍事與安全發展報告」（Military and Security Developments Involving thePeople's Republic of China）。國防部智庫、國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富在國防院官網，刊發軍力報告的即時評析文章。

歐錫富指出，北京2024年4月宣布，將戰略支援部隊調整為軍事航天部隊、網路空間部隊與新成立信息支援部隊，直屬中共中央軍事委員會，信息支援部隊主責協調管理軍事網路與通信系統；調整後共軍有陸軍、海軍、空軍、火箭軍等4個戰區級軍種，以及軍事航天、網路空間、信息支援與聯勤保障部隊等4個副戰區級部隊。

歐錫富表示，2015年12月成立的戰略支援部隊，是中央軍委主席習近平軍事改革重點之一，而戰略支援部隊的再改組，顯示特種專業部隊整合不易，不但未能促進作戰效能目標，反而造成彼此的內耗與紛擾。

歐錫富提到，軍力報告指出，共軍海軍、海警與海上民兵彼此協調越來越好。中國主要依賴海警與海上民兵執行海上脅迫行動，並選擇性動用海軍盯梢敵船，一旦有狀況即能快速反應；過去中國對台進行海上軍事脅迫與恐嚇，主要動用海軍艦艇，但今年海警已加入文攻武嚇的灰色地帶威脅行列。

至於海上民兵，歐錫富指出，外界咸信中國漁船在台海周邊從事有系統的情監偵工作，且背後勢必存在編組與訓練安排，甚至參與共軍演習，這都是需要密切觀察與重視。

歐錫富表示，共軍9日至11日舉行沒有命名的演習，於中國浙江、福建沿海開設7處「空域保留區」，並在第一島鏈內從北到南部署約90艘艦艇，展現控制第一島鏈內海域實力。

他指出，中國軍力報告認為，共軍第一島鏈外的聯合作戰與力量投射能力有限，主要在於遠程後勤保障能力不足；共軍突破第一島鏈是為了要包圍台灣與抗擊外軍可能干預，倘若共軍在第一島鏈外足以抗擊外軍，其攻台的可能性大增。

針對台灣的因應方式，歐錫富說明，中國軍力報告提出的因應建議包括，發展不對稱概念與戰力，同時平衡不對稱戰力與基本戰力，基本戰力能應付共軍在台海周邊海空域進行灰色地帶行動，並透過全社會途徑持續強化防衛韌性。

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