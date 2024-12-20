軍友社榮譽理事長李棟樑 第13度訪北海岸駐軍

冷氣團籠罩北台灣，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天前往北海岸的三芝與石門，慰問兩地雷達站的海空軍官兵，感謝他們長期在工作崗位上克盡職責、守護國家安全的辛勞。李棟樑自民國103年接任軍友社理事長，111年卸任後，仍繼續勤跑部隊慰勞。今天到訪的三芝與石門雷達站，他先前都已慰勞12次以上。

敬軍團一行包括李棟樑、軍友社秘書長簡士偉、國防部副部長徐衍璞、政戰局副局長張維新等人。海軍司令唐華、空軍司令鄭榮豐則以地主身分在場迎接。李棟樑除了頒發慰問金給單位，考量偏遠營區的狀況，也致贈兩地駐軍防寒襪與各100箱速食麵，中午並邀請外燴業者前來「辦桌」，提前與官兵圍爐賀年。他特別向兩營區主官表示，如果有需求歡迎提出，一定設法幫忙。 軍人之友社榮譽理事長李棟樑慰勞空軍石門雷達站，並邀請外燴業者設宴款待官兵。圖/軍友社提供

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