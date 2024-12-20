快訊

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

台船：海鯤艦完成泊港軸系校中作業 移船入塢測試

中央社／ 台北20日電

台船今天宣布，「潛艦國造原型艦海鯤軍艦」完成泊港的「軸系校中作業」，今天由測試碼頭浮移至乾塢，執行水線下測試調整項目，將持續完成各項測試工作，穩健進入海上測試（SAT）階段。

國造潛艦原型艦海鯤號建造進度受矚目，台船公司企業工會理事長張益得先前表示，台船已建造潛艦廠房並購置專業機具設備，若因預算延滯，所有努力將前功盡棄。

台船今天發布新聞稿說明，「潛艦國造原型艦海鯤軍艦」完成泊港的「軸系校中作業」，海鯤軍艦在今天由測試碼頭浮移至乾塢，執行水線下測試調整項目，以及最終傾測試驗等作業。

台船強調，未來「海鯤軍艦」將持續完成各項測試工作，確認一切安全無疑慮下，再穩健地進入海上測試（SAT）階段。

台船指出，透過逐項完成驗測，達成交艦目標，同時「誠請國人支持潛艦國造後續艦，強化國防自主能量」。

海鯤號 潛艦國造 軍艦

延伸閱讀

立院決議預算通過海測後可動支 海鯤艦今浮出移泊進大塢

獨／潛望鏡裝好了 預算初審後海鯤號潛艦再度現身

潛艦國造預算 台船工會喊話：預算延滯將前功盡棄

台船承造關務署100噸級巡緝艇2艘 今開工祈福

相關新聞

「神龍小組」高空滲透訓練 完成40次空跳才能結業

軍方培訓特戰傘兵戰力，今天在屏東潮州演練高空特技跳傘訓練，除了高空滲透跳傘儲訓隊學員演練定點跳傘技能外，資深的神龍小組成...

立院決議預算通過海測後可動支 海鯤艦今浮出移泊進大塢

立院外交國防委員會審查明年度國防預算，雖通過海鯤號的5億8495萬元預算，但要求要展開海測後始可動支；巧合的是，今天上午...

獨／潛望鏡裝好了 預算初審後海鯤號潛艦再度現身

立院外交國防委員會昨天完成114年度國防部預算初審，第一年編列近20億元的潛艦國造後續艦預算，經過朝野折衝潛艦國造測試預...

台美政治影響市場 華航新機選777-9還是A350-1000？

造飛機不容易，買飛機也是，尤其對華航來說。華航長程客機採購計畫，免不了有台美關係等政治因素，但飛機市場現實數據在眼前，你若是華航主管，你該如何選擇波音777與空中巴士A350的數量？ 資深記者程嘉文從市場定位、客貨載運量、航程與省油、後勤共通性、政治環境等面向，協助你評估。

美報告首提共軍貪腐 專家：陸核武成美大患

美國國防部公布二○二四年中共軍力報告，國防部長顧立雄表示，我方會更著重中共威脅，加強自我防衛能力，不斷調整防衛作戰計畫與...

潛艦國造預算 委員會全通過

立院外交國防委員會昨天完成一一四年度國防部預算初審，第一年編列近廿億元的潛艦國造後續艦預算，經過朝野折衝下，由召委王定宇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。