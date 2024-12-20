台船：海鯤艦完成泊港軸系校中作業 移船入塢測試
台船今天宣布，「潛艦國造原型艦海鯤軍艦」完成泊港的「軸系校中作業」，今天由測試碼頭浮移至乾塢，執行水線下測試調整項目，將持續完成各項測試工作，穩健進入海上測試（SAT）階段。
國造潛艦原型艦海鯤號建造進度受矚目，台船公司企業工會理事長張益得先前表示，台船已建造潛艦廠房並購置專業機具設備，若因預算延滯，所有努力將前功盡棄。
台船今天發布新聞稿說明，「潛艦國造原型艦海鯤軍艦」完成泊港的「軸系校中作業」，海鯤軍艦在今天由測試碼頭浮移至乾塢，執行水線下測試調整項目，以及最終傾測試驗等作業。
台船強調，未來「海鯤軍艦」將持續完成各項測試工作，確認一切安全無疑慮下，再穩健地進入海上測試（SAT）階段。
台船指出，透過逐項完成驗測，達成交艦目標，同時「誠請國人支持潛艦國造後續艦，強化國防自主能量」。
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