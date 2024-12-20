「神龍小組」高空滲透訓練 完成40次空跳才能結業

軍方培訓特戰傘兵戰力，今天在屏東潮州演練高空特技跳傘訓練，除了高空滲透跳傘儲訓隊學員演練定點跳傘技能外，資深的神龍小組成員演練空中接力及高難度疊傘科目。儲訓隊員表示，必須完成40次跳傘才能完成所有訓練。

軍方培訓特戰傘兵部隊的戰力，持續進行各階段跳傘訓練，陸軍空降訓練中心今天在屏東潮州空降場進行高空特技跳傘訓練，包括高空滲透跳傘儲訓隊學員演練由4500呎高度的C-130運輸機跳出操演定點跳傘技能；資深的神龍小組成員則從高度10000呎跳出，演練更進階的空中接力及高難度的3人扇形、Y形疊傘科目。

正在接受高空滲透傘訓的上兵謝純萍表示，高空滲透儲訓隊必須完成40次跳傘才能完訓，今天當完成第3次跳傘，除了地面評鑑外，還有空中動作評鑑要通過。

傘訓組教官潘益龍表示，空降傘兵的訓練採循序漸進進度，目前學員滲透專長訓練班，完訓後接高空滲透跳傘專長班，再高空跳傘師資班，最後才能備取神龍小組一員，基礎訓練包括跳塔、跳水、摺傘，也包括空中應急處置要領，由教官評定，合格後才能空跳。至於「武裝跳傘」則是針對專精、專長班的隊員。

潘益龍說，針對不同任務，使用傘具也各不相同，如目前高空滲透跳傘專長班學員使用P275型（重約13公斤、承載250磅）、進階教官使用N260型傘，用於疊傘等資深高級科目則使用T190型傘。