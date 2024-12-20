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「神龍小組」高空滲透訓練 完成40次空跳才能結業

聯合報／ 記者李人岳／屏東即時報導
陸軍空降訓練中心在潮州空降場進行高空特技跳傘訓練，資深的神龍小組成員從高度10000呎的C-130運輸機跳出，演練空中接力及疊傘科目。記者李人岳／攝影
陸軍空降訓練中心在潮州空降場進行高空特技跳傘訓練，資深的神龍小組成員從高度10000呎的C-130運輸機跳出，演練空中接力及疊傘科目。記者李人岳／攝影

軍方培訓特戰傘兵戰力，今天在屏東潮州演練高空特技跳傘訓練，除了高空滲透跳傘儲訓隊學員演練定點跳傘技能外，資深的神龍小組成員演練空中接力及高難度疊傘科目。儲訓隊員表示，必須完成40次跳傘才能完成所有訓練。

軍方培訓特戰傘兵部隊的戰力，持續進行各階段跳傘訓練，陸軍空降訓練中心今天在屏東潮州空降場進行高空特技跳傘訓練，包括高空滲透跳傘儲訓隊學員演練由4500呎高度的C-130運輸機跳出操演定點跳傘技能；資深的神龍小組成員則從高度10000呎跳出，演練更進階的空中接力及高難度的3人扇形、Y形疊傘科目。

正在接受高空滲透傘訓的上兵謝純萍表示，高空滲透儲訓隊必須完成40次跳傘才能完訓，今天當完成第3次跳傘，除了地面評鑑外，還有空中動作評鑑要通過。

傘訓組教官潘益龍表示，空降傘兵的訓練採循序漸進進度，目前學員滲透專長訓練班，完訓後接高空滲透跳傘專長班，再高空跳傘師資班，最後才能備取神龍小組一員，基礎訓練包括跳塔、跳水、摺傘，也包括空中應急處置要領，由教官評定，合格後才能空跳。至於「武裝跳傘」則是針對專精、專長班的隊員。

潘益龍說，針對不同任務，使用傘具也各不相同，如目前高空滲透跳傘專長班學員使用P275型（重約13公斤、承載250磅）、進階教官使用N260型傘，用於疊傘等資深高級科目則使用T190型傘。

另一方面，軍方為提升特種滲透戰力，向美方引進RA-300軍用滲透傘，傘教組表示，滲透傘是實戰部隊及專長、師資班所使用，傘教組作為接收裝備的師資，曾接受美方技師的專業訓練及認證，不過實際的運用需要由部隊來說明。

陸軍空降訓練中心在潮州空降場進行高空特技跳傘訓練，資深的神龍小組成員從高度10000呎的C-130運輸機跳出，演練空中接力及疊傘科目。記者李人岳／攝影
陸軍空降訓練中心在潮州空降場進行高空特技跳傘訓練，資深的神龍小組成員從高度10000呎的C-130運輸機跳出，演練空中接力及疊傘科目。記者李人岳／攝影
陸軍空降訓練中心在潮州空降場由空訓中心「高空滲透跳傘儲訓隊」進行高空跳傘訓練，吸引民眾駐足圍觀。記者李人岳／攝影
陸軍空降訓練中心在潮州空降場由空訓中心「高空滲透跳傘儲訓隊」進行高空跳傘訓練，吸引民眾駐足圍觀。記者李人岳／攝影

國軍 特戰 跳傘 陸軍

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