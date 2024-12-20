立院決議預算通過海測後可動支 海鯤艦今浮出移泊進大塢

立院外交國防委員會審查明年度國防預算，雖通過海鯤號的5億8495萬元預算，但要求要展開海測後始可動支；巧合的是，今天上午8時許海鯤艦在位於台船的高雄91號碼頭即悄悄浮出海面，被拖往移泊至大塢排水，疑為海測進行設備測試。

國造潛艦計畫原型艦海鯤號的建造預算明年編列5億8495萬，不過在野黨立委質疑，海鯤艦測試、修改，還有風險，國民黨軍系立委陳永康提案凍結全數預算，待海鯤艦實際駛離高雄港並開始海上測試後始得動支。

立院甫通過海鯤艦有但書的建造預算，但書是通過海測後才可動支預算，今天一早建造海鯤艦的台船似乎動了起來，記者直擊，建造海鯤艦的91號碼頭上午7、8點可見頭戴工作安全帽的台船10餘名員工，在碼頭來回走動，還有4名工人站在海鯤艦上方交頭接耳，隨後指揮站在甲板上的工人拉起繩索。

後海鯤艦被拖至移泊到大塢內進行排水，疑為了海側做各項準備測試；對於海鯤艦浮出水面似乎為海測動了起來，海軍司令部表示，此部分由台船統一說明，海軍對此沒有回應。