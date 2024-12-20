獨／潛望鏡裝好了 預算初審後海鯤號潛艦再度現身
立院外交國防委員會昨天完成114年度國防部預算初審，第一年編列近20億元的潛艦國造後續艦預算，經過朝野折衝潛艦國造測試預算順利過關，今天上午國人自製的海鯤艦再度現身，現場工程人員將海鯤潛艦用拖船從台船碼頭移泊到大塢，並停靠在最內側的位置避免曝光，移泊的過程中露出清楚的上層帆罩，也可見到包括潛望鏡等設備都已經安裝完畢。
今天上午八點台船工程人員將海鯤潛艦從台船91號碼頭移置大塢進行後續的泊港測試，台船也將正在升級整修中的承德軍艦與台船拖船停在靠小港漁會碼頭這一側，避免被民眾目擊太多海鯤號潛艦的細節，由於這次的移泊比較靠近漁港碼頭，上午也有部分軍事迷得知消息前來拍攝，警方也派員前來進行維安，移泊過程中十分平靜沒有任何意外發生。
國防部長顧立雄昨天表示，潛艦分「二、三、二」三階段籌建，第一階段先與台船簽約造兩艘，再視情況對後續艦進行精進作為，台船工程人員今天特地把握時程將海鯤號進行移泊，預計將進行各種泊港測試，可望在明年四月前進行出海測試，包括啟動俥葉，進行動力測試，確定沒問題後，再以自身動力浮航出港進行海測，在出港海測前，海鯤號可能先在高雄港區內浮航「趴趴走」，屆時民眾說不定可以先睹為快。
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