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神龍小組秀神技 高空跳傘疊羅漢展國旗

攝影中心／ 記者黃義書／屏東即時報導
神龍小組鍾浩民自10000英呎一同跳出後，先行採自由落體下降至高度在5000英呎開傘，降落前在空中展開國旗。記者黃義書／攝影
神龍小組鍾浩民自10000英呎一同跳出後，先行採自由落體下降至高度在5000英呎開傘，降落前在空中展開國旗。記者黃義書／攝影

陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心，上午在在屏東潮州空降場實施高空跳傘訓練。神龍小組成員、傘訓組教練及訓練班學員共22位分4批次，自C130運輸機分別從4500英尺及10000英呎空中跳出做操傘訓練與高空滲透訓練。

首批神龍小組三人士官長鍾浩民、上士楊耀祖、上士陳易農，依序率先自10000英呎一同跳出後，先行採自由落體下降至高度在5000英呎，再散開開傘，做空中編隊。鍾浩民在空中展開國旗，與國旗在空中滑行率先落地，組員陳易農、楊耀祖也依序降落地面。

隨後神龍小組成員，士官長吳宗祐、林振暘及上士梁哲明，空中以3人扇形疊羅漢的隊形，在空中盤旋滑行操演，另一組神龍小組成員士官長高志明、上士陳志豪及中士黃士洪則以丫字形的隊形做操傘訓練，展現精湛的傘練成果。

神龍小組所使用的傘具為T190操控性佳、需較高的操作技巧，適合做精緻的空中展演；而傘訓組教練使用N260傘具，相較學員使用平穩的P275傘具，在操作上較為靈活，做為帶領學員訓練使用的傘具。

神龍小組成員，士官長吳宗祐（下至上）、林振暘及上士梁哲明，空中以3人扇形疊羅漢的隊形，在空中盤旋滑行操演。記者黃義書／攝影
神龍小組成員，士官長吳宗祐（下至上）、林振暘及上士梁哲明，空中以3人扇形疊羅漢的隊形，在空中盤旋滑行操演。記者黃義書／攝影
陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心，上午在在屏東潮州空降場實施高空跳傘訓練。神龍小組訓練班學員自從4500英尺及跳出做操傘訓練後，整隊回步隊。記者黃義書／攝影
陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心，上午在在屏東潮州空降場實施高空跳傘訓練。神龍小組訓練班學員自從4500英尺及跳出做操傘訓練後，整隊回步隊。記者黃義書／攝影
陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心，神龍小組上午在在屏東潮州空降場實施高空跳傘訓練，降落後整隊。記者黃義書／攝影
陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心，神龍小組上午在在屏東潮州空降場實施高空跳傘訓練，降落後整隊。記者黃義書／攝影
神龍小組隊徽。記者黃義書／攝影
神龍小組隊徽。記者黃義書／攝影
神龍小組成員，士官長吳宗祐（下至上）、林振暘及上士梁哲明，空中以3人扇形疊羅漢的隊形，在空中盤旋滑行操演。記者黃義書／攝影
神龍小組成員，士官長吳宗祐（下至上）、林振暘及上士梁哲明，空中以3人扇形疊羅漢的隊形，在空中盤旋滑行操演。記者黃義書／攝影
神龍小組鍾浩民、楊耀祖、陳易農，三人率先自10000英呎一同跳出後，先行採自由落體下降至高度在5000英呎，彼此散開後開傘，做空中編隊。鍾浩民在空中展開國旗。記者黃義書／攝影
神龍小組鍾浩民、楊耀祖、陳易農，三人率先自10000英呎一同跳出後，先行採自由落體下降至高度在5000英呎，彼此散開後開傘，做空中編隊。鍾浩民在空中展開國旗。記者黃義書／攝影

國旗 跳傘 陸軍

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