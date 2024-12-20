5架次共機逾中線3枚空飄氣球擾台 國軍嚴密監控

造飛機不容易，買飛機也是，尤其對華航來說。華航長程客機採購計畫，免不了有台美關係等政治因素，但飛機市場現實數據在眼前，你若是華航主管，你該如何選擇波音777與空中巴士A350的數量？ 資深記者程嘉文從市場定位、客貨載運量、航程與省油、後勤共通性、政治環境等面向，協助你評估。

2024-12-20 07:30