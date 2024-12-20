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5架次共機逾中線3枚空飄氣球擾台 國軍嚴密監控

中央社／ 台北20日電

國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，5架次共機逾越台灣海峽中線並侵擾西南空域；另外，國軍也偵獲3枚中共空飄氣球，運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲12架次共機（其中5架次逾越台灣海峽中線及進入西南空域）及共艦5艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

此外，軍方也披露3枚中共空飄氣球動態。第一枚於昨天上午7時51分在基隆西南方152浬、高度1萬8000呎偵獲，於同日上午10時2分消失；第2枚於昨天中午12時19分在清泉崗西南方98浬、高度1萬6000呎偵獲，於同日中午12時44分消失；第3枚於昨天下午1時30分在清泉崗西南方34浬、高度1萬5000呎偵獲，於同日下午3時5分消失。

國防部 海峽中線 飛彈

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