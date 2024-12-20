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潛艦國造預算 委員會全通過
立院外交國防委員會昨天完成一一四年度國防部預算初審，第一年編列近廿億元的潛艦國造後續艦預算，經過朝野折衝下，由召委王定宇擬定一個照列的主決議，並以六比五表決通過，潛艦國造預算一毛未刪。但國民黨立委將在接下來的朝野協商中，提議分階段編列，預料潛艦國造預算案將於朝野協商再度交鋒。
另外，陸軍明年原編列二點九六億元，採購中科院製造的紅隼火箭彈。但各界批評紅隼火箭彈體積重量不小，穿甲威力卻偏低。平日立場南轅北轍的國民黨馬文君、徐巧芯與民進黨沈伯洋，都提案要求凍結預算，最後三人提案合併，凍結兩億元，要求中科院研發中的紅隼二型，須具備可室內發射、具備預測目標慣性、串列式彈藥、減重等性能。
國防部長顧立雄表示，潛艦分「二、三、二」三階段籌建，第一階段先與台船簽約造兩艘，再視情況對後續艦進行精進作為。
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