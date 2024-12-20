「美有5400核彈頭」 陸稱擴核自衛 批美偏見

美國國防部發布年度「中國軍力報告」，再次示警中國核威脅，並稱貪腐問題造成共軍人事動盪，大陸外交部昨天表示，美方報告是「罔顧事實，充滿偏見」。面對美方近年多次提及中國擴核，大陸學者認為，美方是為其霸權「延壽」尋找預算和政治支持，與中方奉行自衛防禦的核戰略不同。

大陸外交部發言人林劍說，美方報告不過是為維持自己的軍事霸權找藉口。他說，敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，客觀理性看待中國的戰略意圖和國防建設，停止年復一年發表這種不負責任的報告。

大陸國防部發言人張曉剛日前在回應「中國核威脅」時說，中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器的政策，不與任何國家搞軍備競賽。他還說，美國才是世界上最大的核威脅，美國歷來是拿著手電筒只照別人不照自己。

美國約自六年前將中國視為「戰略競爭對手」後，即不斷示警中國正進行核擴張、威脅他國等。

據環球時報，清華大學戰略與安全中心研究員周波表示，美國有五千四百枚核彈頭，中國核武庫仍然很小。中國必須建立足夠的威懾力量，來抵禦敵人的第一次打擊，並確保擁有反擊能力。

北京外國語大學國際關係學院專家卓華認為，美近年將核戰略威懾重點轉向中國，透過拼湊「棋逢對手」的核情境，將核武力量升級納入對華戰略競爭，從而為美國的核武擴張行為尋找穩定可持續的預算和政治支持。