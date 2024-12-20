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美報告首提共軍貪腐 專家：陸核武成美大患

聯合報／ 記者程嘉文李人岳／台北報導
美國國防部公布2024年中國軍力報告，顯示共軍對台威脅升高，國防部長顧立雄（左）表示，我國不斷調整防衛作戰計劃並加強演訓提升實力，讓中國要從事全面侵台不至於發生。記者曾學仁／攝影
美國國防部公布2024年中國軍力報告，顯示共軍對台威脅升高，國防部長顧立雄（左）表示，我國不斷調整防衛作戰計劃並加強演訓提升實力，讓中國要從事全面侵台不至於發生。記者曾學仁／攝影

美國國防部公布二○二四年中共軍力報告，國防部長顧立雄表示，我方會更著重中共威脅，加強自我防衛能力，不斷調整防衛作戰計畫與加強演訓，嚇阻冒進作為在台海發生。學者則指出，比起一些歷年都有的內容，今年版本的報告最大特色，是提及解放軍內部貪腐，多位高階將領落馬之事，這在過往報告基本未曾強調。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑說，新版報告書除了固定會有的章節，特別值得注意的新內容，是提及中共解放軍中貪腐問題嚴重，過去一年多位高階將領因為涉案被捕。林穎佑說，自己上個月到華府參加解放軍研討會，對此就有所感覺。另外則是美方愈來愈將中國大陸列為重要威脅，尤其是共軍擁有的核武，可說已取代冷戰時代的蘇聯，成為華府心中的大患。

中共 共軍 國防部 核武 解放軍 顧立雄

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