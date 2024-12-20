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新聞眼／中共頻擾灰色地帶 美避談

聯合報／ 本報記者陳熙文
澎湖籍漁船「大進滿八十八號」漁船遭大陸海警登船檢查，最後被扣押。記者林保光／翻攝
澎湖籍漁船「大進滿八十八號」漁船遭大陸海警登船檢查，最後被扣押。記者林保光／翻攝

美國國防部公布最近一期中國軍力報告，內容卻意外忽略中國今年頻繁出現的灰色地帶作戰，美國華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）在報告公布後邀請美國防官員討論，面對媒體紛紛就此議題提問，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）並未提出確切解方。

瑞特納回答，中國的做法只會讓印太地區的盟友更加團結，並以菲律賓為例，認為中國的灰色地帶行動，反倒大大強化美菲關係，對於灰色地帶的威脅及影響卻避而不談。

中國大陸的灰色地帶侵擾也影響台海，包括今年初，在未與台灣協調之下宣布，Ｍ五○三航路由北向南不再偏西飛航，並啟用Ｗ一二二、Ｗ一二三銜接航路由西向東飛行，三艘三四五○噸級以上的海警船二月駛入我東部廿四浬鄰接區海域，以及台灣澎湖籍漁船「大進滿八十八號」漁船遭大陸海警登船檢查，最後被扣押帶回等事件，中共軍艦加海警船布陣、共機飛越台海中線，已成台海新常態，威脅台灣安全。

中共解放軍發動「聯合利劍」兩次圍台軍演，藉此展現驗證攻台具體作戰的能力 ；另一方面，利用灰色地帶常態性頻繁襲擾，對台形成壓力，同時測試美國底線，中共蟒蛇戰術的目的在於逐步封鎖吞噬台灣，恫嚇日本韓國菲律賓，更劍指美國。

對於中共灰色侵擾加劇，美國國防部昨日的回答非但沒有解決問題，卻有避重就輕之嫌。

美國新舊政府交接之際，拜登政府官員選擇三緘其口，川普政府上台後能否提出更有力的解方協助台灣，建立美台合作新默契，牽動美中台情勢，但台灣也要確保台海安全，沒有消極的空間，這些都考驗賴政府的能力。

台海 國防部 美國 聯合利劍 解放軍

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