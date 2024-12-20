美國防部報告 估陸2030年核彈破千

美國國防部十八日公布年度「中國軍力報告」示警，中國大陸不斷加強對台各方面的施壓，且中國持續增加國防支出，預計到二○三○年將擁有千枚核彈。我國防部長顧立雄昨表示，我方會不斷調整防衛作戰計畫，讓中共全面侵台的行動不至於發生。

美方這份「中國軍力報告」是拜登政府任內最後一次報告，內容指出，中方不斷強化對台在外交、政治和軍事上的施壓，並企圖削弱台灣周邊的常態，包括軍機跨越兩岸海峽中線，以及舉行大型軍演等；報告引用台灣國防部資料指出，共機在去年至少跨越海峽中線七一二次，比前年多出一六○次。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納表示，有愈來愈多灰色地帶的行動指向台灣，不該讓這樣的行動破壞自由開放的印太地區，他以菲律賓為例表示，中方的行為反倒讓美菲關係變得更加緊密，他不認為中國能透過這樣的行為來達到其戰略目的。

「中國軍力報告」還指出，中國持續增加國防支出，今年估計花費四五○○億美元；中國持續擴大核子武器，預計到二○三○年將擁有千枚核彈。

顧立雄表示，中共的軍事武力擴張明顯破壞了區域的和平與穩定，已經引起各國的關切。我方當然也要加強自我防衛的能力，會更著重在中國對我方的可能威脅，不斷調整防衛作戰計畫，也會不斷加強演訓、提升實力，用決心、能力和實力來嚇阻台海有事的冒進作為，讓中共全面侵台的行動不至於發生。

賴清德總統昨接見布魯金斯研究院訪問團時表示，對中國持續透過軍事行動，升高對台灣的壓力，企圖改變台海現狀，「我們衷心感謝美國等民主國家展現對民主台灣的支持」，對中國破壞台海和平穩定的行徑公開表示關切。

賴總統強調，「會持續強化國防力量，不管是國防自主或對外軍事採購」；也會強化經濟韌性，與民主陣營肩並肩，發揮威懾力量。