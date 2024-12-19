藍提刪攻擊無人機預算 王定宇：兼顧財政紀律贊成刪

陸軍擬透過行政院已核定的攻擊無人機採購預算，向美方增購攻擊無人機，立法院外交及國防委員會今天審查預算，朝野未能達成共識，召委王定宇和國民黨、民眾黨立委支持刪減45億餘元預算，但委員會以主決議，同意陸軍向美方洽談增購。

王定宇表示，希望兼顧財政紀律，但讓陸軍可以提早1年半洽談籌獲最新型攻擊無人機，贊成刪減並未受黨派立場影響。

經朝野表決通過，明年度「攻擊無人機飛彈系統（獵鴞專案）」新台幣52億390萬3000元預算，將刪減45億7960萬元，保留6億2430萬3000元；全案由於部分立委有不同意見，經財政委員會提報院會處理前，仍需進行黨團協商。

陸軍以「獵鴞專案」為代號，向美國軍購685架人員殺傷（Switchblade 300）、291架反裝甲（Altius600M）的攻擊型無人機，總預算金額為115億3640萬餘元，明年度編列52億餘元預算，但美方提供「獵鴞專案」2型裝備發價書，合計僅55億餘元，陸軍擬採修訂原案發價書方式執行增購。

立法院外交及國防委員會昨天審查民國114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。國民黨立委馬文君提案刪減「攻擊無人機飛彈系統（獵鴞專案）」全數52億390萬3000元預算，國民黨立委黃仁則是提案凍結3000萬元預算，朝野最終對此未能達成共識，今天會議繼續審議。

針對利用現有預算增購的目的，陸軍司令部參謀長陳建義中將今天表示，雖然陸軍將能在明年和115年就能獲得291架反裝甲攻擊型無人機，但陸軍對反裝甲無人機仍有需求，如果可以併案增購，將能在116年獲得增購的無人機，但如果另立採購案，將會在119年才能獲得，將會相差3年的時間，且併案增購將有利於和美軍議價爭取更有利價格。

馬文君指出，提案刪減預算就是因為美方發價書只有55億元，但是國防部編列115億元，若要增購攻擊無人機應該要另立新案，目前的預算編列應就美方發價書如實編列。

王定宇表示，由於朝野立委無法達成共識，進行表決，第一次表決為針對刪減預算，第二次表決為同意陸軍在預算額度內，授權陸軍向美方洽談增購。

針對刪減45億7960萬元的表決，國民黨立委徐巧芯、黃仁、陳永康、馬文君與民眾黨立委林憶君5人舉手贊成；民進黨立委陳冠廷、羅美玲、林楚茵、沈伯洋、王義川5人舉手反對。由於票數均為5票，會議主席王定宇加入參與表決，表態贊成刪減。

隨後朝野針對主決議進行表決，民進黨立委陳冠廷、羅美玲、林楚茵、沈伯洋、王義川與民眾黨立委林憶君6人舉手贊成，達出席立委11人的過半數，通過主決議。

主決議指出，因應防衛作戰需求，陸軍應完成無人機系統整體運用及數量規劃，同意陸軍「獵鴞專案」在行政院核定預算額度內（115億3640萬4000元），向美洽談反裝甲型無人機增購事宜，藉籌購批量規模，爭取更有利價格，快速獲裝、提升戰力，所需預算於後續年度覈實編列。