科技化訓練傘兵 陸軍空訓中心斥資億元建置VR模擬器

被稱為「傘兵搖籃」的陸軍空降訓練中心，在2022年遷往屏東大聖西營區，除了改良傳統的傘訓設施外，並斥資超過1億元導入8部「VR操傘模擬器系統」，不僅可模擬各種緊急狀況、節省訓練成本，還可設定包括總統府、兩廳院等場景，實施特殊訓練。

專責訓練國軍傘兵的陸軍空降訓練中心，於2022年從屏東市區的大武營區遷往屏東機場的大聖西營區至今3年，首度開放媒體採訪。在訓練設施方面，營區內的一站式傘訓場將基本傘訓中的「跳台測滾」、「擺動著陸」、「機身訓練」、「吊架訓練」和「跳塔訓練」等5大站結合在同一訓場空間。

空訓中心傘教組教官張家誠士官長表示，傘訓場遷到大聖西營區後，在跳台側滾訓練場的中央新增6呎台座，以配合黑鷹直升機的跳台所需；新的高跳塔也在後方增設後艙門，以配合高空跳傘及直升機後艙門跳傘訓練所需。

最重要的是，空訓中心的模擬器教室將VR模擬器增設為8部，可設定不同的傘型、天候、風向、風速及緊急狀況，讓受訓傘兵可透過VR眼鏡和吊掛繩架，模擬從機艙跳出、讀秒到著陸的一連串過程，熟悉各種情況下該採取的動作。讓沒跳過傘的官兵知道實際跳出的場景、熟悉目標識別、狀況處置和操傘觀念邏輯，增加跳傘體驗經驗，也可讓教官針對學員的困難處更清楚指導。

傘教組教官徐正龍下士說，在緊急狀況模式下，可模擬主傘不開、傘繩纏繞等情境，培養傘兵沉著處置的態度與技巧。

張家誠說，VR模擬器在2017年引進第一部，經測試後發現訓練效果良好，可配合潮州空降場一波可跳出8名傘兵，因此增設到8部，除了可單機操作外，也可多人連線操作，實際模擬空中的實際畫面。目前模擬器的場景圖資除了可模擬國軍傘兵最常使用的潮州空降場外，也已納入大鵬灣等軍方可能進行訓練的場景，甚至也包括總統府前、兩廳院廣場及高雄都會公園等場地。