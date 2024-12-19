快訊

台鐵區間車直撞電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

影／國軍傘兵部隊「VR操傘」訓練

攝影中心／ 記者黃義書／屏東即時報導
「VR操傘模擬器」，讓傘兵在「虛擬實境」的訓練裝置中，練習從開始跳傘到著陸的整個過程。記者黃義書／攝影
「VR操傘模擬器」，讓傘兵在「虛擬實境」的訓練裝置中，練習從開始跳傘到著陸的整個過程。記者黃義書／攝影

為展現國軍傘兵部隊訓練成效，國防部下午在屏東陸軍空訓中心完整呈現傘兵訓練過程，包含「基本傘訓」中的「跳台側滾」、「擺動著陸」、 「機身訓練」、「吊架訓練」及「跳塔訓練」等5大站的訓練，符合實際登機空跳時的情境，熟悉跳傘流程，還有跳出艙門至著陸後的動作，達到強化訓練安全與效能的雙重目標。另有「VR操傘模擬器」等訓傘兵部隊訓練實況，讓國人見證傘兵訓練的歷程。

其中「VR操傘模擬器」，讓傘兵在「虛擬實境」的訓練裝置中，練習從開始跳傘到著陸的整個過程。訓練傘兵「虛擬實境」中地處高空的警覺性、拉傘操作判斷、故障排除要領與操傘的控制能力，防止與其他傘兵的碰撞，閃避障礙之操傘技巧與操作流程。

空訓中心自111年搬遷到屏東大聖西營區，成為新一代國軍傘兵訓練基地。

「VR操傘模擬器」，讓傘兵在「虛擬實境」的訓練裝置中，練習從開始跳傘到著陸的整個過程。記者黃義書／攝影
「VR操傘模擬器」，讓傘兵在「虛擬實境」的訓練裝置中，練習從開始跳傘到著陸的整個過程。記者黃義書／攝影
陸軍空訓中心傘兵「吊架訓練」。記者黃義書／攝影
陸軍空訓中心傘兵「吊架訓練」。記者黃義書／攝影
陸軍空訓中心傘兵「機身訓練」。記者黃義書／攝影
陸軍空訓中心傘兵「機身訓練」。記者黃義書／攝影
陸軍空訓中心傘兵「吊架訓練」。記者黃義書／攝影
陸軍空訓中心傘兵「吊架訓練」。記者黃義書／攝影
「VR操傘模擬器」，讓傘兵在「虛擬實境」的訓練裝置中，練習從開始跳傘到著陸的整個過程。記者黃義書／攝影
「VR操傘模擬器」，讓傘兵在「虛擬實境」的訓練裝置中，練習從開始跳傘到著陸的整個過程。記者黃義書／攝影
陸軍空訓中心傘兵「跳台側滾」訓練。記者黃義書／攝影
陸軍空訓中心傘兵「跳台側滾」訓練。記者黃義書／攝影
陸軍空訓中心傘兵「跳塔訓練」。記者黃義書／攝影
陸軍空訓中心傘兵「跳塔訓練」。記者黃義書／攝影

國軍 屏東 跳傘

延伸閱讀

屏東太平洋百貨登縣內新地王 打破33年紀錄

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」12/20開展 逾萬人預約

澎防部鎮疆操演夜間射擊 強化夜戰能力

北韓士兵累計數百死傷！美官員：涵蓋各種軍階

相關新聞

馬文君、徐巧芯、沈伯洋聯手凍國防部預算 要求改良紅隼火箭彈

國造紅隼反裝甲火箭彈，近來累遭批評物不達所值。立院外交國防委員會今天審查114年度國防部預算時，將陸軍司令部的彈藥購置預...

科技化訓練傘兵 陸軍空訓中心斥資億元建置VR模擬器

被稱為「傘兵搖籃」的陸軍空降訓練中心，在2022年遷往屏東大聖西營區，除了改良傳統的傘訓設施外，並斥資超過1億元導入8部...

近20億潛艦預算通過初審 藍：協商時將重提分階段編預算

立院外交國防委員會今天下午完成114年度國防部預算初審，最引矚目的國造潛艦量產方案，第一年預算19億9600萬5000元...

海虎艦3士官執勤落海失蹤 監察院糾正海軍

海軍海虎艦去年底於西南海域因處置救難浮標不預期脫離，發生官兵落海失蹤事件。監察院通過監委賴鼎銘、王麗珍及蕭自佑調查報告及...

遭質疑共軍動態不透明 軍方公布共機航跡圖加註英文

國防部最新統計，從昨天到今天清晨為止，發現10架次中共軍機、5艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸...

美公布中共軍力報告 顧立雄：調整防衛計畫嚇阻冒進

美國國防部公布2024年中共軍力報告，指出解放軍有一系列手段逼台灣談判。國防部長顧立雄在立法院表示，我方會更著重在中共對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。