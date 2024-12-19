影／國軍傘兵部隊「VR操傘」訓練

為展現國軍傘兵部隊訓練成效，國防部下午在屏東陸軍空訓中心完整呈現傘兵訓練過程，包含「基本傘訓」中的「跳台側滾」、「擺動著陸」、 「機身訓練」、「吊架訓練」及「跳塔訓練」等5大站的訓練，符合實際登機空跳時的情境，熟悉跳傘流程，還有跳出艙門至著陸後的動作，達到強化訓練安全與效能的雙重目標。另有「VR操傘模擬器」等訓傘兵部隊訓練實況，讓國人見證傘兵訓練的歷程。

其中「VR操傘模擬器」，讓傘兵在「虛擬實境」的訓練裝置中，練習從開始跳傘到著陸的整個過程。訓練傘兵「虛擬實境」中地處高空的警覺性、拉傘操作判斷、故障排除要領與操傘的控制能力，防止與其他傘兵的碰撞，閃避障礙之操傘技巧與操作流程。