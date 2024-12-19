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近20億潛艦預算通過初審 藍：協商時將重提分階段編預算

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立院外交國防委員會初審通過潛艦量產第一年預算後，國民黨立委陳永康（左）仍持續拿圖表向國防部長顧立雄解釋，海軍參謀長邱俊榮（右方坐者）也在旁聆聽。記者程嘉文／攝影
立院外交國防委員會初審通過潛艦量產第一年預算後，國民黨立委陳永康（左）仍持續拿圖表向國防部長顧立雄解釋，海軍參謀長邱俊榮（右方坐者）也在旁聆聽。記者程嘉文／攝影

立院外交國防委員會今天下午完成114年度國防部預算初審，最引矚目的國造潛艦量產方案，第一年預算19億9600萬5000元，在朝野同意下，由召委王定宇將所有提案整併，重新擬定一個支持照列的主決議，經由表決過關。國民黨立委則表示，將在接下來的黨團協商中，重新強調本案時程過長，應該分階段編列，而非一案編列2840億元。

本案昨天首次審議時，因為各方意見分歧，改到今天的第二階段會議處理。國民黨立委徐巧芯說，所有委員都已充分發表看法，但目前的3個提案只會凍結或刪除，她建議王定宇另立一個案子表決，意見不同部分就依據表決結果的決議，送政黨協商。王定宇接受此方式，擬出一個主決議文，規劃編列19億9600萬5000元，要求國防部嚴格把關，審慎依驗測期程，等原型艦通過海上動態測試後動支。

國防部長顧立雄則說，我方評估作戰需求就是7艘，分階段2、3、2方式籌建，也就是第一階段與台船簽約建造2艘，再看建造的狀況，對後續的潛艦進行應有的精進作為。

立院外交國防委員會的藍綠白立委比例是6：6：1，若扣除依慣例不出席的正副院長韓國瑜、江啟臣，實際比例是4：6：1，是唯一民進黨占有優勢的委員會。表決時，民進黨立委都贊成，藍白立委則都反對，王定宇隨即以主席身分投下贊成票，讓比數成為6：5。王定宇表示，希望維持委員會中心主義，若是不需表決就通過的案子，就不必交由黨團協商，但經過表決的案子，同意送黨團協商。這等於在野黨立委同意讓執政黨立委經由表決通過預算，執政黨立委也同意在野黨立委利用未來的協商尋求改變。

馬文君、陳永康、徐巧芯會後均表示，會在黨團協商時，重申主張本案應該分階段編列的主張。陳永康也說，顧立雄「聽得懂」這些道理。

對於國造潛艦量產預算爭議，立院外交國防委員會以主決議表決方式，通過19億9600萬5000元的預算，全案會在黨團協商時再度討論。記者程嘉文／攝影
對於國造潛艦量產預算爭議，立院外交國防委員會以主決議表決方式，通過19億9600萬5000元的預算，全案會在黨團協商時再度討論。記者程嘉文／攝影

國防部 徐巧芯 潛艦 王定宇 馬文君

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