海虎潛艦3官兵落海失蹤 監察院糾正海軍

海軍海虎潛艦去年12月透過人力回收救難浮標，卻導致3名官兵落水失蹤。監察委員說，海軍在回收及搜救時作業依據不足，搜救直升機更在首名官兵遭浪擊吊掛舷邊後超過2小時才抵達，有明確違失，因此糾正海軍。

海虎潛艦去年12月在小琉球附近海域值勤，救難浮標因故浮出，決定透過人力回收救難浮標，但因湧浪過大導致6名官兵落水，3名官兵獲救、3人失蹤。軍方當時初步調查，人員遭瞬間湧浪拍落舷邊，安全扣環嚴重受力，扭曲變形鬆脫，導致人員落海。

外界關切當天海象不佳，仍以人力回收浮標，指揮決策是否不當。海軍司令部說，當下依修護通令執行，屬合理決心下達，事故是環境及裝備複合式因素造成，非人為過失，因此不懲處。

監察委員賴鼎銘、王麗珍及蕭自佑立案調查，監察院外交及國防委員會今天審議通過糾正案及調查報告。

監委說，海虎艦在任務中遭遇救難浮標不預期脫離狀況，海軍卻缺乏適當作業依據可供處置參考，且低估出艙回收浮標作業風險，包括潛艦在浮航狀態穩定度先天不良，西南海域水文環境複雜，且湧浪難以預期，以及98年間同級艦（海龍艦）也發生艦長在高處駕駛台仍遭浪擊拍落海中殉職等。

監察委員說，按正常釋放程序，需在艙內操作使蓋板脫落，救難浮標隨即釋出；而海軍推測本案蓋板有脫膠及螺絲鬆動情形，導致蓋板在釋放機制並未作動情形下脫落；監委則發現，蓋板更換週期與過去不同，海軍雖然訂有月檢、季檢、航前、定保及大修等層層把關機制，卻沒有發揮應有功能，顯然有違失。

此外，監委說，在搜救方面，海軍搜救直升機在首名官兵遭浪擊吊掛舷邊後132分鐘才抵達事故海域，國搜中心直升機更是超過265分鐘才抵達，整體搜救時效掌握度比98年間海龍艦事故更慢，海軍應積極檢討。

監委表示，在安全扣環變形部分，相關採購文件只有原廠出具合格證明，沒有驗證單位進行第三方驗證，海軍本身也沒有抽檢送驗證單位驗證，因此本案扣環強度是否確實符合所稱CNS或ANSI標準，實有疑問，海軍有必要進一步檢討航安器材採購相關問題。