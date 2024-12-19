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海虎艦3士官執勤落海失蹤 監察院糾正海軍

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
海軍海虎艦去年底於西南海域因處置救難浮標不預期脫離，發生官兵落海失蹤事件。圖／聯合報系資料照片
海軍海虎艦去年底於西南海域因處置救難浮標不預期脫離，發生官兵落海失蹤事件。圖／聯合報系資料照片

海軍海虎艦去年底於西南海域因處置救難浮標不預期脫離，發生官兵落海失蹤事件。監察院通過監委賴鼎銘、王麗珍及蕭自佑調查報告及提案，指出海軍於回收及搜救過程中，除作業依據不足外，在風險管理、維保及搜救方面亦有明確違失，予以糾正。

賴鼎銘、王麗珍及蕭自佑表示，海虎艦於任務中遭遇救難浮標不預期脫離狀況，海軍卻缺乏適當的作業依據可供處置參考，並且低估出艙回收浮標之作業風險，包括潛艦在浮航狀態之穩定度先天不良，西南海域水文環境複雜且西南湧難以預期，以及2009年間同級艦（海龍艦）亦發生艦長位處高處之駕駛台仍遭浪擊拍落海中殉職等。

監察說明，按正常釋放程序，需於艙內操作使蓋板脫落，救難浮標隨即釋出；而海軍推測本案蓋板有脫膠及螺絲鬆動情形，以致於蓋板在釋放機制並未作動情形下脫落；而調查委員更發現，蓋板之更換週期與過去有所不同，海軍雖然訂有月檢、季檢、航前、定保及大修等層層把關機制，卻未發揮應有功能，顯有違失。

監委也發現，海軍搜救行動部分也有違失，海軍搜救直升機在首位官兵遭浪擊吊掛舷邊後132分鐘才抵達事故海域，國搜中心直升機更是超過265分鐘才抵達，整體搜救時效掌握度較2009年海龍艦事故更慢，海軍實宜積極檢討相關行動準據。

另在安全扣環變形部分，監院調查發現，相關採購文件僅有原廠出具之合格證明，而沒有驗證單位進行第三方驗證，海軍本身亦未抽檢送驗證單位驗證，因此本案扣環強度是否確實符合所稱之CNS或ANSI標準仍有疑問，海軍有必要進一步檢討航安器材採購相關問題。

海軍 賴鼎銘 風險

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