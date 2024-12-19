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共軍威脅升高 顧立雄：侵台不至於發生

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
顧立雄（左）上午前往立法院，出席外交及國防委員會審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。記者曾學仁／攝影
顧立雄（左）上午前往立法院，出席外交及國防委員會審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分。記者曾學仁／攝影

針對美國國防部公布2024年中國軍力報告，顯示共軍對台威脅升高，國防部長顧立雄上午在立法院受訪時表示，我國不斷調整防衛作戰計劃並加強演訓提升實力，讓中國要從事全面侵台不至於發生。

顧立雄上午前往立法院，出席外交及國防委員會審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，表示美國每年都會發佈類似的中共軍力報告，都是以全球戰略觀點重視中共軍事武力擴張對全球安全的威脅，而我方更著重於中國在印太、台海對我方的威脅。

顧立雄表示中共明顯破壞區域和平穩定，其軍事武力擴張引起各國關切，願意用實力嚇阻台海、印太區域可能有事發生，並強調我國也要加強自我防衛能力，我方會不斷調整防衛作戰計劃來加以因應，並不斷加強演訓提升實力，讓中國要從事全面侵台不至於發生。

美國國防部公布2024年中國軍力報告，顯示共軍對台威脅升高，國防部長顧立雄（右二）上午在立法院受訪時表示，我國不斷調整防衛作戰計劃並加強演訓提升實力，讓中國要從事全面侵台不至於發生。記者曾學仁／攝影
美國國防部公布2024年中國軍力報告，顯示共軍對台威脅升高，國防部長顧立雄（右二）上午在立法院受訪時表示，我國不斷調整防衛作戰計劃並加強演訓提升實力，讓中國要從事全面侵台不至於發生。記者曾學仁／攝影

中共 共軍 國防部

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