遭質疑共軍動態不透明 軍方公布共機航跡圖加註英文

國防部最新統計，從昨天到今天清晨為止，發現10架次中共軍機、5艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

另一方面，由於美國智庫學者善學質疑軍方公布的共軍資訊不夠透明、中英文版數字不一、英文版沒有地圖等問題，呼籲國防部應改善相關資訊的透明度。國防部在今天公布的航跡示意圖中，對台灣本島、外島地名及共機機種分別加註英文說明，如中共主戰機加註（Fighter）、輔戰機加註（Support Aircraft）。

國防部公布中共解放軍動態，從昨（18）日清晨到今（19）日清晨6時為止，共計偵獲共機10架次、共艦5艘持續在台海周邊活動，其中4架次共機曾跨越海峽中線進入西南及東南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時12分到下午4時44分為止，發現中共主戰機8架在台海中線沿線活動，其中2架曾跨越中線。同時，從昨天中午12時37分到傍晚5時57分，也曾發現中共輔戰機2架次進入我西南及東南空域活動。

另一方面，軍方也公布，中共公告明天（20日）將從西昌發射中心向西太平洋方向發射運載火箭，可能將經過我防空識別區上空，提醒民眾注意。