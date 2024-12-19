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美公布中共軍力報告 顧立雄：調整防衛計畫嚇阻冒進

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國國防部公布2024年中共軍力報告，國防部長顧立雄在立法院表示，我方會不斷調整防衛作戰計畫並加強演訓，用決心、能力和實力來嚇阻台海有事的冒進作為。新華社
美國國防部公布2024年中共軍力報告，國防部長顧立雄在立法院表示，我方會不斷調整防衛作戰計畫並加強演訓，用決心、能力和實力來嚇阻台海有事的冒進作為。新華社

美國國防部公布2024年中共軍力報告，指出解放軍有一系列手段逼台灣談判。國防部長顧立雄在立法院表示，我方會更著重在中共對我方的威脅，加強自我防衛能力，不斷調整防衛作戰計畫，也會不斷加強演訓，用決心、能力和實力來嚇阻台海有事的冒進作為，讓中共全面侵台的行動不至於發生。

顧立雄說，美國每年發布類似的中共軍力報告，都是從全球戰略的觀點來重視中共軍事武力擴張對全球安全的威脅。我方更著重在中共在印太地區以及台海地區對我方的威脅。

他指出，中共的軍事武力擴張明顯破壞了區域的和平與穩定，已經引起各國的關切，所以也加強各國對區域安全的合作。從各國甚至其他歐洲國家更展現軍事存在、聯合演習可以看出各國已經關注到這個問題，那也願意用實力來嚇阻這個台海或者印太區的可能衝突。

顧立雄強調，我方當然也要加強自我防衛的能力，會更著重在中國對我方的可能威脅，不斷調整防衛作戰計畫，也會不斷加強演訓、提升實力，用決心、能力和實力來嚇阻台海有事的冒進作為，讓中共全面侵台的行動不至於發生。

立法院外交國防委員會昨天審議潛艦國造預算，不過朝野立委對於後續7艘潛艦的建造預算仍有爭議，顧立雄重申，我方的作戰需求經過評估確實就是需要7艘潛艦，他已經說明，我方對外宣示有建造7艘潛艦的決心，不過與台船的簽約是「2-3-2」的方式，也就是說第一階段將先簽2艘，然後再看建造的狀況再進行後續的精進作為，希望立法院支持。

中共 國防部 潛艦國造

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