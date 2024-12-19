採購武器美國交貨延宕 馬文君：國防部應嚴正要求美履約

立委馬文君審查114年度國防部預算，對美採購彈藥項目預計凍結2億元，陸軍司令部要求改凍結2千萬元，以免影響彈藥交運。馬文君說，國防部對美採購幾百億元武器彈藥，至今延宕沒影響，國防部應嚴正要求美方如期履約、交貨，再來要求預算。

馬文君說，國防部編預算時，都強調中共馬上要犯台，但美國軍購項目遲不到貨，難道中共犯台又不急了？國防部採購美武器彈藥，付了幾百億元，武器交貨延宕沒影響，為何立委監督凍結2億元，就有影響？

陸軍司令部參謀長陳建義對馬文君所提的修正預算，指這是急需對美採購彈藥項目，如果被凍結2億元，對彈藥交運與帳單支付會有影響，建議改為凍結2千萬元。

馬文君說，事實上，這筆預算共編列64億元，凍結2億元就造成影響，但之前幾百億元採購費用，政府錢都付了，武器彈藥現在都沒拿到，對台灣有沒有影響？

馬文君強調，要她同意只凍結2千萬元前提，是國防部必須硬起來，嚴正要求美方如期履約，如實交貨。國防部先把自己立場踩穩，再來要求預算，她絕對支持。