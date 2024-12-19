美國防部報告：解放軍對台灣威脅升高

中央社／ 華盛頓18日專電

美國國防部今天公布2024年中國軍力報告指出，解放軍有一系列手段逼台灣談判。報告也提到台灣強化應對解放軍的威脅，包括發展不對稱作戰能力、維持傳統作戰能力及提高全社會韌性。

這份報告以專節說明解放軍對台灣的威脅。報告指出，北京雖重申與台灣和平統一是首選方案，但從未放棄使用武力，並持續釋出採取軍事行動的可能性。

報告指出，中國若對台發動軍事行動，將設法阻止美國介入的可能性；如果失敗，中國會試圖讓戰事時間縮短，並拖延或擊退外力的干預。中國可能採用的手段包括太空和網路領域的活動，例如電子戰、網路攻擊和資訊戰。

報告說，若衝突時間延長，解放軍可能選擇升級網路、太空或核領域的行動，以試圖結束衝突；或者選擇堅持作戰，直到僵持局面，並尋求政治解決方案，迫使台灣接受統一、或逼使台灣政府依照中國設定的條件談判。

報告詳細說明台灣應對解放軍的準備，包括建立戰備儲備、擴大國防工業基礎、提升聯合作戰與危機應對能力，加強軍官與士官能量，提升全社會韌性等。

報告提到，台灣致力發展具成本效益的不對稱作戰概念與能力，重點領域包括資訊戰與電子戰的攻防、高速隱形艦艇、岸置機動飛彈、快速布雷與掃雷、無人機系統，及保護關鍵基礎設施。台灣同時也注重維持傳統作戰能力，例如戰機與水面作戰艦艇，以應對中國灰色地帶手段，保衛海空領域。

國防部 網路攻擊 解放軍

延伸閱讀

共機情資不透明？顧立雄：是兩難 會滾動檢討

共軍又有動作…2027台海終須一戰？美軍改口：很難 智庫：隔離更可能

苗華「嚴重違紀」落馬 CNN：凸顯習近平對解放軍高層欠缺信心

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

相關新聞

顧立雄：預算不過 國造潛艦延宕兩年

立法院外交及國防委員會昨天審查明年度國防預算，針對海鯤號海試的五億八四九五萬元預算，原先提案全數凍結的國民黨立委陳永康表...

海鯤艦預算不凍結 委員會主決議要求展開海試始可動支

立法院外交國防委員會今天審查明年度國防預算，針對海鯤號的5億8495萬元預算，原先提案全數凍結的國民黨立委陳永康表示，凍...

林岱樺：刪潛艦預算危及國防人才 切勿害高雄又害台灣

國造潛艦明年編列預算19億餘元，國民黨團已連署提案刪除，目前正在立法院外交及國防委員會實質審查中。民進黨立委林岱樺呼籲，...

M1A2T遭質疑「拼裝車」？ 陸軍：射控、引擎為全新品

我國向美採購M1A2T戰車首批38輛日前運返台灣，國民黨立委馬文君質疑我方買的這批M1A2是翻修件、射控還是類比式，陸軍...

台船工會爭取潛艦預算 「分階段給也可以」

針對潛艦預算遲遲無法達成共識，台船公司企業工會表示，考量不讓人才斷層與專業技術的發展之下，「分階段性的給予預算也是可以」...

部隊鍋 EP198｜無人機那麼厲害 為什麼戰搜直升機仍一再被提案？

打仗沒有眼睛，子彈再多也沒用，現代戰場的目獲工具，近年無人機大放異彩。但與此同時，除了地面的偵查部隊，空中的偵查機與戰搜直升機也是不可或缺的武器。雖然地空協同作戰無人機被大量使用，但為何美軍自從OH-58D退役之後，新款戰搜直升機的研發案卻斷斷續續從未停歇呢？本集邀請軍情與航空網站主編施孝瑋一起來聊聊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。