中共犯台恐難行 美報告：共軍貪腐阻礙2027年軍事現代化目標

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國國防部今天公布年度報告指出，中國解放軍貪腐問題導致多名軍方高層遭罷黜，可能阻礙其2027年軍事現代化目標。此外，中國也持續在台灣周圍加強軍事施壓。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（WilliamBurns）曾表示，中國國家主席習近平已指示解放軍在2027年前做好成功犯台的準備。

2020年，中國當局提出在2027年實現解放軍建軍百年目標，包括軍事現代化。外界認為，中國旨在實現與美國平起平坐。

美國國防部今天在年度評估報告中指出：「2023年，解放軍面臨新一波貪腐相關調查，以及高層領導人遭到罷黜，這可能打亂其2027年（實現軍事）現代化目標的進展。」

根據這份報告，在2023年7月至12月期間，中國解放軍至少有15名高階軍官及國防工業高層被解職，包括前中國國防部長李尚福。

這份報告提及：「數名因貪腐遭調查或解職的（解放軍）領導人，負責監管中華人民共和國陸基核子和常規飛彈現代化相關設備開發計畫。」

該報告還提到，中國持續在台灣周圍加強軍事施壓，進入台灣防空識別區（ADIZ）次數增多，並在台灣周圍舉行高度宣傳的大型軍演。

國防部 美國 解放軍

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