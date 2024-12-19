聽新聞
0:00 / 0:00

顧立雄：預算不過 國造潛艦延宕兩年

聯合報／ 記者李人岳林縉明／台北報導
立法院外交及國防委員會昨天審查國防部明年度預算，國防部長顧立雄希望潛艦國造預算不要被刪，會積極與立委溝通。記者潘俊宏／攝影
立法院外交及國防委員會昨天審查國防部明年度預算，國防部長顧立雄希望潛艦國造預算不要被刪，會積極與立委溝通。記者潘俊宏／攝影

立法院外交及國防委員會昨天審查明年度國防預算，針對海鯤號海試的五億八四九五萬元預算，原先提案全數凍結的國民黨立委陳永康表示，凍結預算是為了希望海軍及台船審慎準備海試的安全，朝野立委同意以主決議要求海鯤艦展開海測後始可動支。

至於二八四○億元後續造艦計畫，則保留待第二輪再繼續討論。國防部顧立雄強調，海軍與台船公司將先簽兩艘潛艦的合約，但預算若不過，潛艦計畫將延宕兩年。

國造潛艦計畫原型艦海鯤號的建造預算明年編列五億八四九五萬元，不過在野黨立委質疑，海鯤艦測試、修改，還有風險，陳永康提案凍結全數預算，待海鯤艦實際駛離高雄港並開始海上測試後始得動支。

陳永康表示，海鯤艦接下來的主要風險不是海軍，而是台船公司要配合測試。他進一步指出，左高海域的商船密度大，海鯤艦出港時水面要有嚮導艦、警戒艦、救難艦，更重要是台船對測試過程的保險究竟簽約了沒？陳永康強調，所有的安全問題絕對要準備好，不過可以在不凍結預算的情況下以主決議處理；國民黨立委馬文君也表示尊重陳永康的意見。

國防部 海鯤號 顧立雄 馬文君

延伸閱讀

海鯤艦預算不凍結 委員會主決議要求展開海試始可動支

影／若刪預算潛艦國造恐延宕 防長憂國際質疑我防衛決心

共機情資不透明？顧立雄：是兩難 會滾動檢討

防自殺型無人機 陸軍戰車加裝「防護柵欄」首曝光

相關新聞

顧立雄：預算不過 國造潛艦延宕兩年

立法院外交及國防委員會昨天審查明年度國防預算，針對海鯤號海試的五億八四九五萬元預算，原先提案全數凍結的國民黨立委陳永康表...

海鯤艦預算不凍結 委員會主決議要求展開海試始可動支

立法院外交國防委員會今天審查明年度國防預算，針對海鯤號的5億8495萬元預算，原先提案全數凍結的國民黨立委陳永康表示，凍...

林岱樺：刪潛艦預算危及國防人才 切勿害高雄又害台灣

國造潛艦明年編列預算19億餘元，國民黨團已連署提案刪除，目前正在立法院外交及國防委員會實質審查中。民進黨立委林岱樺呼籲，...

M1A2T遭質疑「拼裝車」？ 陸軍：射控、引擎為全新品

我國向美採購M1A2T戰車首批38輛日前運返台灣，國民黨立委馬文君質疑我方買的這批M1A2是翻修件、射控還是類比式，陸軍...

台船工會爭取潛艦預算 「分階段給也可以」

針對潛艦預算遲遲無法達成共識，台船公司企業工會表示，考量不讓人才斷層與專業技術的發展之下，「分階段性的給予預算也是可以」...

部隊鍋 EP198｜無人機那麼厲害 為什麼戰搜直升機仍一再被提案？

打仗沒有眼睛，子彈再多也沒用，現代戰場的目獲工具，近年無人機大放異彩。但與此同時，除了地面的偵查部隊，空中的偵查機與戰搜直升機也是不可或缺的武器。雖然地空協同作戰無人機被大量使用，但為何美軍自從OH-58D退役之後，新款戰搜直升機的研發案卻斷斷續續從未停歇呢？本集邀請軍情與航空網站主編施孝瑋一起來聊聊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。