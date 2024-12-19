顧立雄：預算不過 國造潛艦延宕兩年

立法院外交及國防委員會昨天審查明年度國防預算，針對海鯤號海試的五億八四九五萬元預算，原先提案全數凍結的國民黨立委陳永康表示，凍結預算是為了希望海軍及台船審慎準備海試的安全，朝野立委同意以主決議要求海鯤艦展開海測後始可動支。

至於二八四○億元後續造艦計畫，則保留待第二輪再繼續討論。國防部長顧立雄強調，海軍與台船公司將先簽兩艘潛艦的合約，但預算若不過，潛艦計畫將延宕兩年。

國造潛艦計畫原型艦海鯤號的建造預算明年編列五億八四九五萬元，不過在野黨立委質疑，海鯤艦測試、修改，還有風險，陳永康提案凍結全數預算，待海鯤艦實際駛離高雄港並開始海上測試後始得動支。

陳永康表示，海鯤艦接下來的主要風險不是海軍，而是台船公司要配合測試。他進一步指出，左高海域的商船密度大，海鯤艦出港時水面要有嚮導艦、警戒艦、救難艦，更重要是台船對測試過程的保險究竟簽約了沒？陳永康強調，所有的安全問題絕對要準備好，不過可以在不凍結預算的情況下以主決議處理；國民黨立委馬文君也表示尊重陳永康的意見。