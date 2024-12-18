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海鯤艦預算不凍結 委員會主決議要求展開海試始可動支

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院外交國防委員會審查明年度國防預算，針對海鯤號的5億8495萬元預算，朝野立委同意以主決議要求海鯤艦展開海測後始可動支明年度預算。記者李人岳／攝影
立法院外交國防委員會審查明年度國防預算，針對海鯤號的5億8495萬元預算，朝野立委同意以主決議要求海鯤艦展開海測後始可動支明年度預算。記者李人岳／攝影

立法院外交國防委員會今天審查明年度國防預算，針對海鯤號的5億8495萬元預算，原先提案全數凍結的國民黨立委陳永康表示，凍結預算是為了希望審慎準備未來海試的安全，在其他立委不反對的情況下，以主決議要求海鯤艦展開海測後始可動支；至於2840億元後續計畫，則保留待第二輪再繼續討論。

國造潛艦第二階段原型艦海鯤號的建造預算由原定明年執行完畢展延4年，尚未執行的預算約25億6704萬元，明年編列5億8495萬元。不過海鯤艦目前仍在泊港測試，在野黨立委質疑海鯤艦測試、修改進度還有風險疑慮，因此國民黨立委陳永康提案凍結海鯤艦的5億8495千萬元預算，待海鯤艦實際駛離高雄港並開始具體執行海上測試後，始得動支。立委黃仁提案凍結5000萬元，馬文君則提案凍結1億元。

立法院外交國防委員會今天審議完陸軍司令部預算後，傍晚終於進入海軍主管預算，會議主席王定宇苦笑表示「進入深水區」了。陳永康表示，海鯤艦接下來的主要風險不是海軍，而是台船公司要配合測試。他指出，海鯤艦光是出港到測試區，來回可能就要8小時；其次在海上測試4到5小時，船上既沒有水還要自己帶便當，最麻煩是沒有受過訓練的人根本不知道該如何使用廁所。

陳永康進一步指出，左營高雄海域的商船密度大，海鯤艦出海前要發布操演通告，出港時水面要有嚮導艦、警戒艦、救難艦，更重要的是台船公司對測試過程的保險究竟簽約了沒？所有的問題都要審慎準備。

陳永康說，安全問題絕對要準備好，不過可以在不凍結預算的情況下以主決議處理。立委馬文君也表示，全案結案時間展延4年，還是希望如期如質完成，她尊重陳永康的意見。會議主席王定宇對此宣告，海鯤艦過去都按著期程一步步建造，因此3位國民黨立委的預算凍結提案改為主決議處理，由外交國防委員會全體立委共同連署提案，要求國防部以安全品質為首要考量，俟原型艦執行海上動態測試（SAT）時，始可動支明年度編列新台幣5億8495萬7000元。

不過在第三階段後續艦建造在明年度編列的19億9600萬元預算，國民黨立委馬文君、黃仁主張全數刪除、徐巧芯認為應該凍結，民眾黨立委林憶君則提案凍結50%。不過民進黨立委王義川、林楚茵及沈伯洋堅持若砍了預算，將無法展現自主國防的決心。陳永康則強調，可以支持分階段執行預算，但台船的整體期程規劃，完全沒有說清楚，這樣的風險是全體國人都要承擔的。

面對朝野立委相持不下，王定宇裁示潛艦國造第三階段預算留待第二輪再做討論。

立法院外交國防委員會審查明年度國防預算，針對海鯤號的5億8495萬元預算，朝野立委同意以主決議要求海鯤艦展開海測後始可動支明年度預算。記者劉學聖／攝影
立法院外交國防委員會審查明年度國防預算，針對海鯤號的5億8495萬元預算，朝野立委同意以主決議要求海鯤艦展開海測後始可動支明年度預算。記者劉學聖／攝影

國防部 海鯤號

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