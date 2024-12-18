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綠領人才發展 專家：必備「永續力」和「學習力」

林岱樺：刪潛艦預算危及國防人才 切勿害高雄又害台灣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺呼籲在野立委，要重視潛艦供應鏈與人才養成。圖／林岱樺辦公室提供
民進黨立委林岱樺呼籲在野立委，要重視潛艦供應鏈與人才養成。圖／林岱樺辦公室提供

國造潛艦明年編列預算19億餘元，國民黨團已連署提案刪除，目前正在立法院外交及國防委員會實質審查中。民進黨立委林岱樺呼籲，在野黨立委應重視潛艦供應鏈與人才養成，不要害台灣國防破防，也傷害高雄先進科技人才。

林岱樺指出，國造潛艦預算被刪不只影響國防，更阻礙國防與造船產業發展。台船工會幹部已憂心忡忡向她說，全國唯一「造修合一」的潛艦廠房就在台船，有超過800位員工投入，如果預算被刪，那將近台船三分之一的員工都受到影響。中鋼工會幹部也說，國造潛艦大量使用中鋼的高韌性鋼板，這些鋼材鍛造不易，多半用於國防用途，如果潛艦一旦停造，中鋼花費20多億研發的產製技術也將付諸流水。

林岱樺說，國造潛艦不只是守護海疆的奇兵，更是發展造船產業的關鍵。尤其潛艦專用廠房與相關供應鏈就在高雄。如果預算被刪，根據初步估計，將造成造成高雄產業鏈1015億元損失，扼殺高雄2250位國防與船舶科技人才。

林岱樺也聲援造船公會發出的聲明，希望國會放下對立與成見，朝野立委成為潛艦國造「Team Taiwan」團隊最強的後盾。因為在潛艦計畫中有100間左右的廠商加入，許多都是具有特殊技術的本土企業，如果潛艦停產，這些隱形冠軍將連帶受衝擊，人才和技術的流失將難以估計。

國防 林岱樺 潛艦國造

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