M1A2T遭質疑「拼裝車」？ 陸軍：射控、引擎為全新品

我國向美採購M1A2T戰車首批38輛日前運返台灣，國民黨立委馬文君質疑我方買的這批M1A2是翻修件、射控還是類比式，陸軍則澄清，M1A2T的射控系統、引擎都是全新品，所謂翻修車的說法應該澄清。陸軍參謀長陳建義並指出，M1A2T採用數位射控系統，不過基於國人的使用習慣而改為按鍵式設計。

立法院外交國防委員會今天審查明年度國防預算，M1戰車也成為焦點，國民黨立委馬文君質疑，從公開資料顯示，我方買的這批M1A2是翻修件、射控還是類比式、冷氣機還裸露在砲塔後方，同時美方提供烏克蘭的砲彈貫穿力可達700公厘，但我方的砲彈貫穿力只有560公厘。馬文君指出，M1戰車本身重量很大，關於中南部的道路寬度、橋樑承載力等等，都應該完善規劃，為此針對陸軍今年度編列的新式戰車採購預算81億元，提案凍結5000萬元。

陸軍司令部參謀長陳建義澄清，M1的車體結構從美軍自用以及各外銷家族都採用同一系列結構，精美軍評估此車體結構會用到2040年。他強調，M1A2T的射控系統、引擎都是全新品，並針對特別客戶有客製化安排，所謂翻修車的說法應該澄清。

陳建義進一步指出，M1A2T採用數位射控系統，不過基於國人的使用習慣，由M1A2 SepV3採用的指控式設計改為按鍵式設計，不過處理速度都一樣。他同時解釋，M1A2T的車外輔助動力系統APU設在車外是根據我方需求，在引擎關俥時可在靜默狀態下持續觀瞄；冷氣方面，除了車上的核生化系統可提供車內負壓環境外，車外APU相較於歐洲國家也考慮到車內的大量電子設備需要高度冷卻環境以及人員舒適性，這是M1A2T的優點。

陳建義強調，M1A2T配備的翼穩脫殼穿甲彈並沒有針對哪個國家客製化，只有美國自己使用的貧鈾裝甲管制出口，我方使用的查布漢裝甲還是可以達到應有的防護效果。

除了M1戰車本身外，朝野立委也關切包括相搭配的戰甲車掩體、裝訓部長安營區及坑子口訓場的修建進度，陳建義說，M1戰車所需的掩體因物價波動影響，預計明年1月開標，後年(115年)8月可完工。針對相關工程延宕，外交國防委員會共計凍結3500萬元預算，待軍方提出書面報告始得動支。

除了M1戰車之外，朝野立委也關切拖式飛彈、海馬士多管火箭交貨延宕的狀況，同時針對對美採購反裝甲型無人機預算發價書價格55億元較當初報價少了60億元左右，陳建義表態還有近2000架的缺口，建議將預算用於增購更多無人機，不過立委馬文君主張應另外提案，會議主席王定宇裁示全案交第二輪再討論。

朝野立委針對國防部歲出預算共計提出549項提案，外交國防委員會進行馬拉松審議，到傍晚5點左右才完成陸軍司令部所屬預算，召委王定宇宣布今天將處理到空軍司令部預算結束為止。