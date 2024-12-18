台船工會爭取潛艦預算 「分階段給也可以」

針對潛艦預算遲遲無法達成共識，台船公司企業工會表示，考量不讓人才斷層與專業技術的發展之下，「分階段性的給予預算也是可以」。工會理事長張益得說，台船已建造潛艦廠房並購置專業的機具設備，若因預算延滯，所有努力將前功盡棄。

張益得表示，潛艦自2016年年底開始簽訂設計合約後，就啟動船艦的計畫，並組成海昌團隊。在這過程中，歷經船段試製的考驗通過，接著採購、開工、組合至2023年9月28日的命名典禮，一點一滴都是台船員工和外部團隊一起艱辛付出所造就得。

張益得說，目前海鯤號正在泊港測試，預定明年4月開始進行海試（SAT），台船持續再為了國家國防自主產業而努力，也讓「海鯤號」成為我國第一艘自製潛艦（IDS）備感榮耀。潛艦是台船未來在業務上所據以力爭之處，也是為了兼顧台船員工長久生計；所以後續艦的發展與預算，對台船而言，是相當的重要。

張益得表示，「潛艦國造」後續艦預算編列，行政院今年8月22日表示，計畫期程自2025年至2038年，約新台幣2840億元，籌建7艘新式潛艦量產艦，採「2+3+2」批次建造。

在期程中，逐年依測試狀態滾動編列各年度預算，2025年先行編列20億餘元。行政院這樣表態支持，對於台船來說，絕對是注入一支強心針，也鼓舞團隊士氣；期望預算能在立法院，順利來審查通過。

張益得說，對於原型艦海鯤號尚未完全測試完成，立法院因而凍結或無法立即同意而刪除預算的作法，台船工會也表達體諒的立場。站在台船員工的立場，無懼承擔國家艱鉅且重大的任務，這些年培養無數的技術人才、興建新廠房及購置專業的機具與設備，若是因為預算問題而延滯或閒置，這些得來不易之人事物，恐怕都會散去，相當可惜。