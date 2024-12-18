影／若刪預算潛艦國造恐延宕 防長憂國際質疑我防衛決心

英國陸軍2019年起改革訓練內容，新鑑測強調性別平等、戰場模擬。英軍野戰軍團士官長培頓說，敵人不會管你是男生或是女兵，統一適用一種體能標準有其必要。 他也說，「我在戰場上沒做過仰臥起坐，卻拖過傷兵；我在戰場上沒做過伏地挺身，卻反覆搬運重物，新鑑測代表我們士兵要做的事。」 英軍有哪些實用的訓練方式及訓練邏輯，這篇文章滿足你。

2024-12-18 07:30