影／若刪預算潛艦國造恐延宕 防長憂國際質疑我防衛決心
立法院外交及國防委員會今天審查國防部明年度預算，對於國民黨立委馬文君、黃仁提案砍第一階段約20億預算，可能會影響潛艦國造的進程，國防部長顧立雄表示，潛艦國造若無法編列預算，整個期程延宕有兩年，相關前置作業可能因此中斷，會對潛艦國造有相當大影響，國際也會質疑台灣防衛決心，會積極跟委員溝通。
明年度國防預算中，「潛艦國造第三階段後續艦籌建」計畫，總金額2840億8080萬元，計畫期程共計14年。對於明年潛艦後續艦近20億的預算，國民黨立委馬文君、黃仁連署提案全數刪除，徐巧芯則提案減列17億9600萬5000元。
顧立雄表示，由於預算編列的年度問題，若無法編列預算，就要等到115年編列，到116年才能動支，潛艦國造期程就會延宕兩年，所以此次台船為了執行這樣的委託製造合約及早進行，若明年沒有預算，潛艦備料的次合約商合作關係就會因此中斷，甚至前置作業可能都會因此中斷，當然會對潛艦國造的國防自主來提升我國戰力有所影響，也會被國際質疑我們的防衛決心。
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