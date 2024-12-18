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藍委提全刪海鯤艦後續艦預算 顧立雄：期程恐延宕2年

中央社／ 台北18日電

國民黨立委馬文君、黃仁提案全數刪除明年度海鯤艦潛艦後續艦預算。國防部長顧立雄今天說，因為預算編列年度問題，若明年預算遭刪除，民國116年才能編入，期程延宕達2年，未來會持續與立委溝通。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。

國民黨立委馬文君、黃仁分別提案全數刪除海軍「潛艦國造－第3階段後續艦籌建（海鯤艦潛艦後續艦）案」明年度預算新台幣20億元。

顧立雄受訪表示，先前已表達，在海鯤艦海測通過之前，不會動用海鯤艦潛艦後續艦的預算，國防部秉持這樣的基調與立委溝通，希望支持海鯤艦海測通過後，就能動用預算。

顧立雄說，期待立委支持潛艦國造重大計畫，因為這對國防戰力提升非常重要，國防部會確保以安全穩健的方式，進行海鯤艦相關的泊港跟海上測試，海上測試通過後，再動用後續艦預算。

若明年度預算遭全數刪除，是否造成潛艦國造後續艦延宕，顧立雄說，主要是預算編列年度問題，因海鯤艦海測到明年9月，明年5月開始編列後年（115年）預算，明年9月通過海測無法放入115年預算，只能放入116年預算，整個期程會延宕2年。

至於明年未能編列海鯤艦潛艦後續艦預算的其他影響，顧立雄表示，後續艦的事前備料，以及與次合約商的合作關係將因此中斷，次合約商會認為台灣沒有決心要持續建造潛艦，因為後續艦的前置作業從明年就要開始進行，包括與次合約商的洽商、事前備料，若預算刪除都有可能因此中斷，對潛艦國造以及國防自主提升戰力，恐會有相當大影響。

國防部 海鯤 潛艦國造

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