快訊

狗狗覺得幾度算太冷？「急凍個位數」出現不適感 這款耐寒犬意外也怕冷

棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

富三代男星宣布破產！坐擁150億資產　打拚30年歸零

美國學者促揭露共軍動態應更透明 顧立雄坦言兩難

中央社／ 台北18日電

美國學者善學指出，國防部公布共軍擾台的資訊應更透明，才會引起國際重視。國防部長顧立雄今天表示，「這是一個兩難」，當然還是希望資訊透明，但過多揭露將會讓中國知道台灣情監偵能力與情資的來源，會持續滾動式檢討。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。

美國學者善學（Thomas Shattuck）13日接受中央社專訪，建議台灣改善公布共軍擾台資訊的透明度，讓國際社會不要淡化共軍對台威脅。

顧立雄表示，這是一個兩難，國防部當然還是希望資訊能夠透明，但是有關於國軍情監偵的能力，還有國防部情資的來源，如果國防部有過多的揭露的話，會讓中國會知道台灣相關的情監偵能力和情資來源。

顧立雄指出，所以國防部會持續滾動式檢討共軍擾台公布方式，盡量讓資訊能夠透明，但是也要維護獲得訊息的來源，還有保密情監偵能力。

根據外電報導，聯邦調查局（FBI）今秋舉行機密簡報會，向幾名美國議員示警，稱由於他們對中國態度強硬並支持台灣，中共正意圖編造故事抹黑他們，包括謊稱他們收受台灣的「賄賂」。

顧立雄強調，台灣得到美國參眾議員跨黨派的支持，都是基於民主的價值、同樣的理念，是民主同盟的概念，來獲得跨黨派的支持，這是最值得珍貴之處，這才是台灣得到美國參眾兩院跨黨派支持一個最基本的原因。

國防部 美國 顧立雄

延伸閱讀

顧立雄稱凍海鯤預算全案延宕兩年 陳永康：無關防衛決心

共機情資不透明？顧立雄：是兩難 會滾動檢討

防自殺型無人機 陸軍戰車加裝「防護柵欄」首曝光

海鯤艦預期11月可依約交船 顧立雄否認郭璽說法

相關新聞

影／若刪預算潛艦國造恐延宕 防長憂國際質疑我防衛決心

立法院外交及國防委員會今天審查國防部明年度預算，對於國民黨立委馬文君、黃仁提案砍第一階段約20億預算，可能會影響潛艦國造...

顧立雄稱凍海鯤預算全案延宕兩年 陳永康：無關防衛決心

立法院今天開始審查國防部年度預算，在野黨立委主張凍結甚至減列潛艦國造預算。國防部長顧立雄今天重申，一定會以安全穩健為前提...

共機情資不透明？顧立雄：是兩難 會滾動檢討

中共軍演擾台越來越頻繁，但美國智庫學者質疑國防部公布中共機艦動態的資訊不夠透明，國防部長顧立雄今天表示，這是兩難，我方一...

英陸軍體測魔王等級 模擬戰場實況健美網紅也吃不消

英國陸軍2019年起改革訓練內容，新鑑測強調性別平等、戰場模擬。英軍野戰軍團士官長培頓說，敵人不會管你是男生或是女兵，統一適用一種體能標準有其必要。 他也說，「我在戰場上沒做過仰臥起坐，卻拖過傷兵；我在戰場上沒做過伏地挺身，卻反覆搬運重物，新鑑測代表我們士兵要做的事。」 英軍有哪些實用的訓練方式及訓練邏輯，這篇文章滿足你。

共軍又有動作…2027台海終須一戰？美軍改口：很難 智庫：隔離更可能

美軍改變預測，2027不是台海最後期限。短期內開戰可能性雖低，但中國仍將使用軍演手段威懾，甚至藉由登檢台灣船隻，變相隔離台灣。

國防預算明起審查 造船公會籲立院三大黨團支持潛艦後續經費

立法院外交國防委員會明、後兩天將審查明年度國防部預算，國造潛艦預算能否如期過關，備受矚目。台灣區造船工業同業公會今天發函...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。