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顧立雄稱凍海鯤預算全案延宕兩年 陳永康：無關防衛決心

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院開始審查明年度國防預算，潛艦國造預算成為焦點。圖／聯合報系資料照片
立法院開始審查明年度國防預算，潛艦國造預算成為焦點。圖／聯合報系資料照片

立法院今天開始審查國防部年度預算，在野黨立委主張凍結甚至減列潛艦國造預算。國防部長顧立雄今天重申，一定會以安全穩健為前提進行原型艦海鯤號的泊港與海上測試，強調如果預算被擋將延宕全案進度。不過國民黨立委陳永康質疑，刪減或凍結預算都和展現防衛決心沒有關係，潛艦的建造還有太多細節需要討論。

立法院今天開始審查國防部明年度預算，其中潛艦國造預算備受矚目。針對原型艦「海鯤號」明年編列5億8495千萬元預算，由於海鯤艦明年才能出海測試，在野立委質疑測試、修改還有風險，立委陳永康提案凍結，待實際出港海試再動支；後續建造經費方面，有立委主張全數或部分凍結、立委馬文君則揚言全數刪除，

顧立雄在會前受訪表示，國防部會持續和立委溝通，他重申，在海鯤艦海測通過前不會動用預算，現在也維持同樣的基調，國防部一定會以安全穩健為前提進行泊港與海上測試；期待立委都能支持潛艦國造的重大計畫，對於提升國防戰力相當重要。

顧立雄說，潛艦預算如果無法順利編列，要等到115至116年才能編列預算，將使全案延宕兩年。他強調，預算若沒有順利編列，將影響事前備料，與次合約商的合作關係也會因此中斷，外界也會質疑我方執行建造的決心，當然會對潛艦國造、國防自主有相當大影響。

陳永康則表示，刪減或凍結預算都和展現防衛決心沒有關係。他指出，潛艦國造是好的政策，但有目的、方法、手段嗎？他指出，合約框架怎麼執行？細節如何規範？資源跟人力能否配合？期程做得完做不完都有待討論，不是這麼樂觀。他並警告，如果中共犯台，造成生產線停了，這時連合約保險都要討論，但相關細節都還沒確定。

對於預算如何處理，陳永康說就看會議主席如何協商黨團決定，這不是個人意見。

國防部 海鯤號 潛艦國造

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