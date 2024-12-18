共機情資不透明？顧立雄：是兩難 會滾動檢討

中共軍演擾台越來越頻繁，但美國智庫學者質疑國防部公布中共機艦動態的資訊不夠透明，國防部長顧立雄今天表示，這是兩難，我方一方面希望資訊透明，同時也要保護情監偵能力及情資來源，國防部會滾動式檢討如何兼顧。

國安人士日前披露中共發動90艘艦艇軍演等訊息，不過美方認為相關行動並非針對台灣與賴總統，美國智庫學者善學質疑，國防部不再公布擾台共機的詳細資訊、中英文版數字不一、英文版沒有地圖等問題，引發外界批評詬病，呼籲國防部應改善相關資訊的透明度。

立法院今天開始審查國防部明年度預算，顧立雄在會前受訪表示，這是一個兩難，我們當然還是需要資訊能夠透明，但是有關於我們情監偵的能力還有情資的來源，如果過多揭露，會讓中國會知道我們相關的這些能力跟來源，所以國防部會持續滾動檢討，盡量一方面讓資訊透明，但一方面也要維持我方獲得訊息以及監偵能力的保密。

國防部今天也公布中共解放軍最新動態，從昨(17)日清晨到今(18)日清晨6點為止，共計偵獲共機15架次、共艦9艘及公務船4艘持續在台海周邊活動，其中2架次共機曾跨越海峽中線進入西南及東部空域活動。

另一方面，外媒報導，美國FBI警告美國對中鷹派議員，中國大陸可能製造關於他們的負面假消息。顧立雄說，我們獲得美國議員的跨黨派支持，都是基於民主價值的理念，這才是最珍貴的地方，也是我方獲得美國參眾兩院跨黨派支持的最基本原因。