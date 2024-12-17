國防預算明起審查 造船公會籲立院三大黨團支持潛艦後續經費

立法院外交國防委員會明、後兩天將審查明年度國防部預算，國造潛艦預算能否如期過關，備受矚目。台灣區造船工業同業公會今天發函建請立院三大黨團，同意潛艦後續預算，呼籲朝野以合作代替對抗、用監督代替杯葛，共同架構台灣潛艦戰力與本土後勤產業鏈，避免重蹈當年IDF戰機因專案中斷，導致人才流失與技術斷層，失去自主國防升級的機會。

台灣區造船工業同業公會表示，各國首次建造潛艦，都會面臨各種困難，導致建造期程遠遠較水面船艦期程長。回首台灣從2017年迄今，潛艦國造已逾7年，部分核心裝備技術受他國政府管制，所獲得的輸出許可即將過期，倘若再重新談判，輸出國的政治情勢成了不可控變數，足以左右甚至無法掌控裝備取得時間。

潛艦量產艦計畫若延後，對於購置生產製造期程長的核心裝備甚為不利，將導致裝備採購成本大幅攀升。其中部分裝備在投產後尚須經過潛艦水下環規測試，因此從合約下訂到交付將歷時數年不等，也對於維持國內外投入台灣潛艦的各項製程人力甚為艱難，最終導致技術中斷、人才流失等無以為繼窘境。

台灣區造船工業同業公會說，環顧台海周邊情勢，能夠制衡敵國航母艦隊群，首選即是潛艦。借鏡鄰近國家潛艦發展的經驗，包括南韓、日本、越南、印尼、新加坡與澳洲等國，皆發展潛艦，並視其為核心國防戰略武器儎台，也因此造成國際上更不容易短期間可取得潛艦核心裝備，需依合約排隊等待生產。

潛艦有別於水面艦，特別注重全壽期內每間隔數年的大修維護；國內若保有持續建造能量，才可確保潛艦安全檢修，也能大幅降低後勤成本。上述國家除了越南與新加坡受限國內工業而外購潛艦，各主要鄰國皆已自製潛艦，逐步建立國內的潛艦建造、維修與升級的技術能量。

台灣區造船工業同業公會說，台灣棒球代表隊在世界棒球12強賽奪冠的感動與沸騰，相信國人記憶猶新，但其實剛開始組訓時是被看衰、不被看好的，「國造潛艦團隊不也正是如此」，在被質疑、批判的氛圍中負重前行。

造船業界即便大家服務不同公司行號，但期待海鯤號及後續艦經費可以全數獲得支持通過，讓精進造船技術在台灣扎根，是造船業界工匠職人的共同期盼。此時今日台灣在這關鍵時刻，距離建立潛艦自製量能僅剩一步之遙，希望立院三大黨團能支持潛艦國造及後續艦量產計畫，讓預算得以獲得支持通過。