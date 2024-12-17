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潛艦國造預算造船公會盼支持 讓技術在台灣扎根

中央社／ 高雄17日電

國造潛艦原型艦海鯤號建造進度受矚目，台灣區造船工業同業公會今天發文喊話，期待海鯤號及後續艦經費可以全數獲得立法院支持通過，讓精進造船技術在台灣扎根。

台灣區造船工業同業公會發文表示，國造潛艦團隊在被質疑、批判的氛圍中負重前行。造船業界即便大家服務不同公司行號，但期待海鯤號及後續艦經費可以全數獲得支持通過，讓精進造船技術在台灣扎根。

公會表示，全體會員希望國會放下對立與歧見，並邀朝野立委成為潛艦國造團隊最強的應援，以合作代替對抗、用監督代替杯葛，共同架構台灣潛艦戰力與本土後勤產業鏈，避免重蹈當年「IDF戰機因專案中斷導致人才流失與技術斷層」，失去自主國防升級的機會。

公會指出，各國首次建造潛艦，都會面臨各種困難，導致建造期程遠遠較水面船艦期程長。回首台灣潛艦國造已逾7年，部分核心裝備技術受他國政府管制，所獲得的輸出許可即將過期，若再重新談判，輸出國的政治情勢成了不可控變數，足以左右甚至無法掌控裝備取得時間。

公會表示，延後潛艦量產艦計畫，對於購置生產製造期程長的核心裝備甚為不利，勢將導致裝備採購成本大幅攀升。且其中部分裝備於投產後尚須經過潛艦水下環規測試，因此從合約下訂到交付將歷時數年不等，對於維持國內外投入台灣潛艦的各項製程人力甚為艱難。

此外，潛艦有別於水面艦，注重每間隔數年大修維護；國內若保有持續建造能量，才可確保潛艦安全檢修，並大幅降低後勤成本。因此，各主要鄰國皆已自製潛艦，逐步建立國內的潛艦建造、維修與升級的技術能量。

公會呼籲，台灣在關鍵時刻，距離建立潛艦自製量能僅剩一步之遙，再次懇請立法院支持潛艦國造及後續艦量產計畫，讓預算得以獲得支持通過。

團隊 海鯤號 潛艦國造

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