聚焦就安基金濫用 審計長揭慘虧200億、5千多萬不符規定

勞動部霸凌案牽扯出「就業安定基金」被濫用問題。審計部審計長陳瑞敏今天在立法院表示，就安基金連續3年虧了200億，補助事業單位100多家連續3年違反勞動法令，同仁查核，初步發現未符合基金用途有5千多萬，會幫忙收回，有明顯違背法令就會剔除或追繳。

陳瑞敏今出席立法院會，列席報告中華民國112年度中央政府總決算審核報告案審核經過並備諮詢。

民進黨立委鍾佳濱提到，勞發署北分署的情況有沒有查出來（指前分署長謝宜容裝潢辦公室等），是否做出處置？陳瑞敏回應，採購異常會移送檢調，未盡職責會移送監察院。例如前部長許銘春疑用公帑開演唱會、勞發署北分署前分署長謝宜容疑用公帑裝潢辦公室等，

國民黨立委廖先翔關心就安基金遭濫用問題，審計部是否有針對就安基金提出糾正？陳瑞敏回應，連續3年虧了200億，勞動部要好好檢討，收回就安基金沒有符合規定的支出3億多，補助事業單位100多家，但查到這100多家連續3年都違反勞動法令，要勞動部檢討，都會就這些包括收支併決算提出，都會注意使用狀況。

廖先翔問，依照審計法第21條，不當支出可事後剔除並追繳，例如開個人演唱會、辦公室裝潢，審計部後續提出剔除以及追繳？陳瑞敏表示，這是全國人民關心，已經派同仁查核，初步發現未符合基金用途有5千多萬，會幫忙收回，採購異常的會移送檢調，未盡職責的會移送監察院，有明顯違背法令就會剔除或追繳，追繳對象要回去看責任，會請勞動部回覆。

廖先翔追問，追繳對象是誰，是跟機關追繳，還是跟違法用經費的公職人員追繳？陳瑞敏說，涉及違法就要進到檢調，如果像是拍沙龍照，該單位就會收回，至於怎麼收回，會了解是否向個人收回。陳也就是否能在專案報告中敘明哪些不當使用或違法經費應剔除，表示可以。

廖先翔又問，就安基金有無哪項特別業務，勞動部的預算無法達成目標任務？把基金預算挪回勞部預算有沒有窒礙難行？陳瑞敏說，這是預算編列問題，應該是沒有，就安基金有專款專用性質，要用到「就業服務法」裡指定的促進國民就業、提供勞工福祉，要在公務預算裡編列，不能在這裡支用。

廖先翔表示，就安基金這幾年超支併決算，既然問題嚴重，又沒有絕對存在和不可替代的必要性，若提倡廢除，回到勞動部預算？陳瑞敏表示，就安基金可以檢討，但廢除是茲事體大，已經30幾年，早年財政困難時，專款專用對促進國民就業、提供勞工福祉相當重要，這要慎重。

此外，廖先翔也問到，我國國防採購長年集中美國，造成依賴跟後遺症，如延宕交貨，審計部對國防部是否有稽核到？陳瑞敏表示，目前稽核到有2800億備存帳，也有1500多億延後交貨，可以稽核到國防部機密預算，但要考慮到整個國家安全。

廖先翔說，據國防部給立法院的報告，例如高效能反裝甲飛彈、F-16性能提升等，換約後還是有延宕情形，起因是國軍長期依賴美軍，只有單一窗口，年度前交貨就不算延遲。陳瑞敏表示，有請國防部檢討，目前沒有違約機制，查核的時候發現這種現象，要求國防部對這方面做個要求。