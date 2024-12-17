立法院明起審查國防預算 「潛艦國造」經費將成焦點

立法院外交及國防委員會明、後兩天將審查明年度國防部預算，潛艦國造預算備受矚目。針對原型艦「海鯤號」明年編列5億8495千萬元預算，立委陳永康提案凍結，待實際出港海試再動支；後續建造經費方面，有立委主張全數或部分凍結、立委馬文君則揚言全數刪除，預料將成為爭論焦點。

國造潛艦第二階段原型艦海鯤號的建造預算原定明年執行完畢，不過因向美採購魚雷延宕等因素將展延4年到2029年結案，尚未執行預算約25億6704萬元，明年編列5億8495萬元。第三階段的7艘後續艦建造計畫，則預計從明年起到2038年間分14年編列2840億8080萬元預算，採「2+3+2」批次建造。

不過海鯤艦目前仍在泊港測試，預計明年4月才能進行海試、11月交付海軍；在野黨立委質疑海鯤艦測試、修改進度還有風險疑慮，因此國民黨立委陳永康提案凍結海鯤艦的5億8495千萬元預算，待海鯤艦實際駛離高雄港並開始具體執行海上測試後，始得動支。此案已獲林憶君、馬文君等在野黨立委連署支持。

後續艦方面，針對明年度編列的19億9600萬元預算，國民黨立委馬文君、黃仁主張全數刪除、徐巧芯認為應該凍結，民眾黨立委林憶君則提案凍結50%，相關立委透露預算如何處理將看黨團意見收斂結果，國民黨團總召傅崐萁日前則提醒黨籍立委，潛艦預算茲事體大，需審慎處理，為避免政治衝擊。

另一方面，相關人士分析，海鯤艦從開工到各項測試等建造期程約需4年半左右，後續縱然採「2+3+2」方式建造，考量海昌工廠僅有2座船台、新造艦的缺改及優化、各艦服役後定期回廠定保及大修之期程，14年的建造期程預估恐怕仍太過樂觀，因此建議思考延長至2025年以20年來規劃，應較可行。

面對上千億元潛艦預算牽動朝野攻防，國防安全研究院執行長李文忠受訪時表示，泊港測試還沒完成，立委考慮凍結也是合理，各界不需要將凍結預算汙名化。但如果砍掉預算，全案的進度就將再延宕一年，他提醒國民黨，應該思考美方和國人會怎麼看待在野黨。