四接恐成兩岸衝突的國安破口 立委批國防部失職

守護外木山行動小組今天召開記者會，與會人士表示，共軍軍演趨於頻繁，加上四接距離國防部所列軍事堡壘過於接近，但國防部卻未針對上述問題積極討論，甚至環評說明書也未見國防部新增意見，批評國防部未認真看待軍事攻擊，不合常理。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，近日中國大陸軍演頻繁，基隆港設置LNG儲槽引發國防安全疑慮外，仰賴進口的LNG船更可能遭到封鎖，嚴重影響台灣整體能源安全，因此不該只讓環境部擔任四接唯一守門員，任由台電不斷為其開發利益闖關。

基隆市台灣頭文化協會前理事長陳世一表示，從歷史來看，除了牡丹社戰役之外，清法戰爭、乙末戰爭、太平洋戰爭等全跟軍商兩用的基隆港有關，四接填海造地的地方緊鄰基隆港港嘴，一旦兩岸發生戰爭，導彈命中填海造地處等將導致大量土石填塞基隆港港嘴，所有船隻無法進出，是台灣國防及經濟的重大危害。

民眾黨立法委員陳昭姿表示，四接除了離海軍威海營區非常近之外，也離被國防部列為要塞堡壘的基隆內木山要塞非常近，依照「要塞堡壘地帶法」，四接要興建一定要國防部同意，但從環境影響評估說明書當中看到國防部無新增意見，顯示國防部審議通過。

陳昭姿說，國防部對於天然氣儲存槽設置在重要營區、要塞堡壘附近竟然毫無意見，難道國防部是在經濟部的脅迫下通過的嗎？未來中共解放軍如果要攻打台灣，只要攻擊四接儲氣槽就好，我國的海軍威海營區跟內木山要塞就會遭到嚴重的波及。

國民黨立法委員黃仁表示，在非戰時狀態，一旦四接發生意外，勢必對駐守威海營區的艦隊訓練、偵巡及護航運補造成影響；而若進入戰時狀態，駐紮威海營區的131艦隊是我國東北海域的主力，四接如此靠近131艦隊的母港，非常容易成為共軍的目標，戰時國軍不止要防護軍港，還要分散力量去防護四接。

黃仁提到，基隆港軍港近年由東岸陸續西遷至西岸並成立國防軍事專區，未來基隆港西岸將會有威海營區與131艦隊負責台灣東北海域的偵查巡邏工作。然而協和四接填海造地也恰好就在基隆港西岸的港嘴上，加上兩座16萬公秉的LNG液態天然氣儲槽，且距離新威海營區僅1.4公里，無疑將成為軍事焦點。翻閱了過往的環評會初審的紀錄，並未看到國防部針對這個問題提出積極的討論，認為國防部並未認真看待軍事攻擊、儲氣槽爆炸等風險導致我東北海疆巡防能量受損的可能性。