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10共機7共艦出海擾台 國軍嚴密監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機10架次、共艦7艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機10架次、共艦7艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部最新統計，從昨天到今天清晨為止，發現10架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍動態，從昨(16)日清晨到今(17)日清晨6點為止，共計偵獲共機10架次、共艦7艘持續在台海周邊活動，其中4架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時03分到下午5時12分為止，發現中共主戰機7架在台海中線沿線活動，其中1架曾在北部空域逾越中線。另外，昨天中午12時55分至56分，有1架中共主戰機曾在北部空域進入我防空識別區。

西南空域方面，從昨天上午8時23分到9時09分，也曾發現中共主戰機2架次進入我西南空域，在我方西南空域至防空識別區邊緣區域活動。

中共 台海 國防部

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