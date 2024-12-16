偵察機老飛官被俘不屈 七位上將學弟參加他葬禮

前空軍RF-101偵察機飛官謝翔鶴少校，上月27日病逝，享壽94歲，今天在台北市第二殯儀館舉行公祭，有七位空軍上將到場致祭，場面哀榮。空軍目前兩位現職上將，司令鄭榮豐與副參謀總長執行官黃志偉都出席，鄭榮豐並代表總統，頒贈褒揚令給遺孀潘定惠。另外五位上將都曾擔任司令，依年班序為嚴明（國防部長）、雷玉其、張哲平（國防部副部長）、熊厚基、劉任遠。

謝翔鶴是江蘇武進人，空軍官校35期畢業，曾任職空軍第六偵察大隊飛行員，多次執行偵照大陸任務。1964年12月18日駕駛RF-101A偵照浙江沿海目標時，遭中共殲六戰機擊落，跳傘後被大陸漁船救起。謝翔鶴雖然被俘，仍然堅不屈服，經常與審訊他的共幹爭論。1968年，大陸方面本打算將其與其他幾名1965年八六海戰被俘的海軍官兵一起釋放，但他私下邀眾人飲酒慶祝雙十國慶，被獄友出賣告密，結果不但無法釋放，並且發回原籍勞改。直到1985年，靠著潘定惠與老同學們的奔走，他才得以返回台灣。然而謝翔鶴剛由中正機場入境，就被空軍總部官員告知，立刻辦理退伍，被俘期間的年資概不計算。此後多年，謝翔鶴基本上被軍方遺忘。

2010年，國防部舉辦「黑貓中隊特展」，由馬英九總統親自表揚兩位當年失事被俘多年的老飛官葉常棣、張立義。在聯合報等媒體的報導下，遭遇更多磨難的謝翔鶴，故事重新引起關注。馬總統得知後指示，軍方設法表揚。國防部調查後，判定謝翔鶴被俘期間雖遭受迫害，但始終秉持忠勇信念，「不同於某些被難人員，遭中共威脅利誘即投共變節」，足為國軍官兵模範。2011年2月26日，參謀總長林鎮夷上將，頒發干城獎章給謝翔鶴，還給他遲來的肯定。