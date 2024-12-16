台美點交首批M1A2T戰車 114年2月啟動換裝訓練

首批38輛M1A2T戰車、4輛M88A2裝甲救濟車運抵台灣，針對未來訓練規劃，軍方今天表示，目前正與美方逐一針對每輛戰車點交，預計明年農曆年後（2月初）啟動換裝訓練，初期以課堂為主不會實車訓練。

台灣對美軍購108輛M1A2T戰車，首批38輛及4輛M88A2裝甲救濟車昨天透過國籍航商貨輪運抵新北市台北港，今天零時起由民間重型拖板車區分4批次，經由西濱快速道路轉運至位於新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部，已分別在凌晨2時至凌晨5時間轉運完畢，並在拂曉後卸除覆蓋的黑色防水布，將戰車機動至棚廠。

針對後續期程，軍方人士告訴中央社，目前正與美方逐一針對每輛戰車進行點交程序；同時赴美接裝訓練的種子教官已在上月回台，並完成相關教範的撰擬，因此換裝訓練期程不變，依然規劃在民國114年農曆年後，也就是2月初進行。

軍方人士也表示，M1A2T戰車爲新世代戰車，且配備戰管系統等多項現代戰場必備功能，即便是已熟悉CM11、M60A3戰車性能的裝甲官兵，除戰車傳統手勢、手旗不變外，戰車性能、基本維修保養、基礎性能、安全規範等多項目必須「打掉重練」，從零學習新知識，因此換訓初期將以課堂為主，不會實車進行。

針對陸軍對於首批38輛M1A2T的編配運用，尖端雜誌主任編輯、著名軍事書籍「裝甲先鋒」譯者李思平接受中央社訪問表示，以目前陸軍戰車連編裝為例，每一個連編配14輛戰車、2輛救濟車，因此首批可編成2連（28輛），在第2批抵台前，其餘的10輛則作為教學用車，但實際運用仍依軍方為主。

至於專屬M1A2T的新竹坑子口訓場施工進度，陸軍日前透過新聞稿說明，為確保施工期間訓練不間斷，規劃採「分區、分段、分時」方式整建新竹坑子口訓場，期間仍可供新式戰車射擊訓練。

據了解，坑子口訓場射擊課目屆時除瞬間停止射擊外，也增加行進間射擊，同時在戰車砲射擊目標區1600公尺處新建固定靶台及設置4座自動升降靶機；1800公尺射擊目標區則新建活動靶台及4座自動升降靶機；戰車射距將從1340公尺延伸至1800公尺。